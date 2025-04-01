Наймодніше взуття весни-літа 2025 року — що буде всюди

Усе, що треба знати про взуттєві тренди весни-літа 2025
Цей сезон точно здивує навіть тих, хто думає, що бачив уже все. Тут і поєднання бохо та мінімалізму, і суміш сучасності з нотками ретро. Відтінки здебільшого спокійні, але з яскравими акцентами, які додають характеру. Головна фішка — знайомі моделі з минулого, але з новим баченням, адаптованим під сьогоднішній темп життя.
Детальніше про це розповіло видання Harper's Bazaar.
Яке взуття буде в тренді 2025 року
Плетене взуття
Усі пам’ятають сітчасті балетки з минулого літа? Вони трансформувались у щось ще цікавіше. Тепер у моді плетені мюлі, балетки, лофери зі шкіряного плетіння. Вони легкі, зручні, універсальні. Ідеальні для спекотних днів, коли хочеться мінімум зусиль, максимум стилю.
Ретро-кросівки
Бігові моделі 70–80-х знову з нами. Плоска підошва, трохи "зістарена" шкіра, замша, спокійні кольори — ідеальні для тих, хто цінує комфорт і стиль без зайвого пафосу. Та й новинка від adidas — Taekwondo — обіцяє стати хітом серед модників.
Лофери в новому стилі
Класичні, але не нудні. Лофери більше не такі "чоловічі", як раніше. Тепер вони м’якші, грайливіші, інколи навіть з кольоровими деталями. Підходять і до суконь, і до ділового стилю. Здається, ця пара залишиться з нами надовго.
Відкрите взуття peep-toe
Балетки з відкритими пальцями, туфлі на kitten heels, моделі на платформі — все це повернулося з минулого. Peep-toe — це не лише красиво, але й дуже практично у спеку. Особливо для тих, хто не готовий на повністю відкриті босоніжки, але хоче легкості.
Туфлі T-bar
Силует з минулого знову в моді. Вони мають трохи гламурний, трохи ностальгійний вигляд. Ідеально поєднуються навіть з кольоровими колготками, як показав Versace.
Слінгбеки з нами надовго
Ці туфлі на ремінці вже кілька сезонів у тренді. І дарма, що не зникають — вони справді універсальні. Зручні, жіночні, цікаві. У новому сезоні представлені із різною висотою каблука, формами мису та навіть на пласкій підошві.
Босоніжки на низькому ходу
Якщо хочеться просто комфорту — це ваш варіант. Моделі без каблука вже давно стали модними, а тепер ще й мають різні варіанти дизайну — від простого мінімалізму до етнічних мотивів.
В’єтнамки — не тільки на пляж
Це вже не просто взуття для моря. В’єтнамки стали частиною міського стилю: шкіряні, на підборах, з декором.
Їх можна носити хоч із джинсами, хоч із сукнею — будете мати актуальний вигляд.
Раніше ми писали про те, які нестандартні моделі кросівок набули популярності цього року.
Також ми повідомляли, що монки набувають популярності більшої за лоферів.
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