Наймодніше взуття весни-літа 2025 року — що буде всюди

Різне взуття. Фото: Freepik

Цей сезон точно здивує навіть тих, хто думає, що бачив уже все. Тут і поєднання бохо та мінімалізму, і суміш сучасності з нотками ретро. Відтінки здебільшого спокійні, але з яскравими акцентами, які додають характеру. Головна фішка — знайомі моделі з минулого, але з новим баченням, адаптованим під сьогоднішній темп життя.

Детальніше про це розповіло видання Harper's Bazaar.

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Плетене взуття

Усі пам’ятають сітчасті балетки з минулого літа? Вони трансформувались у щось ще цікавіше. Тепер у моді плетені мюлі, балетки, лофери зі шкіряного плетіння. Вони легкі, зручні, універсальні. Ідеальні для спекотних днів, коли хочеться мінімум зусиль, максимум стилю.

FERRAGAMO. Фото: Harper's Bazaar

Ретро-кросівки

Бігові моделі 70–80-х знову з нами. Плоска підошва, трохи "зістарена" шкіра, замша, спокійні кольори — ідеальні для тих, хто цінує комфорт і стиль без зайвого пафосу. Та й новинка від adidas — Taekwondo — обіцяє стати хітом серед модників.

MIU MIU. Фото: Harper's Bazaar

Лофери в новому стилі

Класичні, але не нудні. Лофери більше не такі "чоловічі", як раніше. Тепер вони м’якші, грайливіші, інколи навіть з кольоровими деталями. Підходять і до суконь, і до ділового стилю. Здається, ця пара залишиться з нами надовго.

BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar

Відкрите взуття peep-toe

Балетки з відкритими пальцями, туфлі на kitten heels, моделі на платформі — все це повернулося з минулого. Peep-toe — це не лише красиво, але й дуже практично у спеку. Особливо для тих, хто не готовий на повністю відкриті босоніжки, але хоче легкості.

TORY BURCH. Фото: Harper's Bazaar

Туфлі T-bar

Силует з минулого знову в моді. Вони мають трохи гламурний, трохи ностальгійний вигляд. Ідеально поєднуються навіть з кольоровими колготками, як показав Versace.

BALMAIN. Фото: Harper's Bazaar

Слінгбеки з нами надовго

Ці туфлі на ремінці вже кілька сезонів у тренді. І дарма, що не зникають — вони справді універсальні. Зручні, жіночні, цікаві. У новому сезоні представлені із різною висотою каблука, формами мису та навіть на пласкій підошві.

SAINT LAURENT. Фото: Harper's Bazaar

Босоніжки на низькому ходу

Якщо хочеться просто комфорту — це ваш варіант. Моделі без каблука вже давно стали модними, а тепер ще й мають різні варіанти дизайну — від простого мінімалізму до етнічних мотивів.

TOD`S. Фото: Harper's Bazaar

В’єтнамки — не тільки на пляж

Це вже не просто взуття для моря. В’єтнамки стали частиною міського стилю: шкіряні, на підборах, з декором.

SIMONE ROCHA. Фото: Harper's Bazaar

Їх можна носити хоч із джинсами, хоч із сукнею — будете мати актуальний вигляд.

Раніше ми писали про те, які нестандартні моделі кросівок набули популярності цього року.

Також ми повідомляли, що монки набувають популярності більшої за лоферів.