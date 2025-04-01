Самая модная обувь весны-лета 2025 года — что будет везде

Разная обувь. Фото: Freepik

Этот сезон точно удивит даже тех, кто думает, что видел уже все. Здесь и сочетание бохо и минимализма, и смесь современности с нотками ретро. Оттенки в основном спокойные, но с яркими акцентами, которые добавляют характера. Главная фишка — знакомые модели из прошлого, но с новым видением, адаптированным под сегодняшний темп жизни.

Подробнее об этом рассказало издание Harper's Bazaar.

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Плетеная обувь

Все помнят сетчатые балетки из прошлого лета? Они трансформировались в нечто еще более интересное. Теперь в моде плетеные мюли, балетки, лоферы из кожаного плетения. Они легкие, удобные, универсальные. Идеальны для жарких дней, когда хочется минимум усилий, максимум стиля.

FERRAGAMO. Фото: Harper's Bazaar

Ретро-кроссовки

Беговые модели 70-80-х снова с нами. Плоская подошва, немного "состаренная" кожа, замша, спокойные цвета — идеальны для тех, кто ценит комфорт и стиль без лишнего пафоса. Да и новинка от adidas — Taekwondo — обещает стать хитом среди модников.

MIU MIU Фото: Harper's Bazaar

Лоферы в новом стиле

Классические, но не скучные. Лоферы больше не такие "мужские", как раньше. Теперь они более мягкие, игривые, иногда даже с цветными деталями. Подходят и к платьям, и к деловому стилю. Кажется, эта пара останется с нами надолго.

BOTTEGA VENETA. Фото: Harper's Bazaar

Открытая обувь peep-toe

Балетки с открытыми пальцами, туфли на kitten heels, модели на платформе — все это вернулось из прошлого. Peep-toe — это не только красиво, но и очень практично в жару. Особенно для тех, кто не готов на полностью открытые босоножки, но хочет легкости.

TORY BURCH. Фото: Harper's Bazaar

Туфли T-bar

Силуэт из прошлого снова в моде. Они выглядят немного гламурно, немного ностальгично. Идеально сочетаются даже с цветными колготками, как показал Versace.

BALMAIN. Фото: Harper's Bazaar

Слингбэки с нами надолго

Эти туфли на ремешке уже несколько сезонов в тренде. И даром, что не исчезают — они действительно универсальны. Удобные, женственные, интересные. В новом сезоне представлены с разной высотой каблука, формами мыса и даже на плоской подошве.

SAINT LAURENT Фото: Harper's Bazaar

Босоножки на низком ходу

Если хочется просто комфорта — это ваш вариант. Модели без каблука уже давно стали модными, а теперь еще и имеют разные варианты дизайна — от простого минимализма до этнических мотивов.

TOD`S. Фото: Harper's Bazaar

Вьетнамки — не только на пляж

Это уже не просто обувь для моря. Вьетнамки стали частью городского стиля: кожаные, на каблуках, с декором.

SIMONE ROCHA. Фото: Harper's Bazaar

Их можно носить хоть с джинсами, хоть с платьем — будете выглядеть актуально.

Ранее мы писали о том, какие нестандартные модели кроссовок приобрели популярность в этом году.

Также мы сообщали, что монки стали популярее за лоферы.