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Украинские бренды, которые создают идеальную весеннюю обувь

3 апреля 2025 10:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые кеды и кроссовки, которые все ищут - подходят ко всему
Красные кеды. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — время обновления, и начать его хочется с новой обуви. В этом сезоне украинские бренды подготовили немало стильных моделей кроссовок и кедов, которые точно не оставят равнодушными. Есть варианты для каждого: от спокойного минимализма до ярких, смелых решений.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Коричневые

Уже не первый сезон в фаворе коричневый цвет. Шоколадные, карамельные, горькие — эти оттенки отлично смотрятся весной. Можно носить с джинсами, юбками, пальто — универсально, стильно, удобно. Обратите внимание на замшевые кроссовки от Coosh или Kachorovska, а если хотите что-то помягче, то попробуйте анатомическую пару из кожи от Tuto Vzuto.

Коричневе взуття має стильний вигляд навесні
Коричневая обувь. Фото из Instagram

Яркие

Красные, зеленые, голубые — такие кроссовки невозможно не заметить. Они сразу освежают образ, добавляют настроения. Искать можно в te.shoes, Hameleon или Ikos — там и цвета крутые, и формы интересные.

Кросівки, які важко не помітити
Яркие кроссовки. Фото из Instagram

С принтом

Леопард или коровье пятно звучит смело, но выглядит очень стильно, если сделано со вкусом. Emmelie Delage удалось совместить дерзость принта с аккуратным дизайном. Такие кроссовки круто носить и с классикой, и с денимом.

Принти надійно закріпились в трендах
Кроссовки с принтом. Фото из Instagram

Необычные

Если классические модели надоели, то обратите внимание на интересные формы. Массивные черные кроссовки от Ali Saulidi очень круто смотрятся с платьями или широкими джинсами. А Hvoya выпустили ботинки, напоминающие высокие кеды. Интересная идея для тех, кто хочет выглядеть необычно, но не слишком эпатажно.

Незвичні моделі кросівок мають оригінальний вигляд
Оригинальные кроссовки. Фото из Instagram

Классика

Белые кеды — это мастхэв. Они уместны везде: в городе, на прогулке, в путешествии.

Біле взуття - універсальний вибір
Gem. Фото: Vogue

Выбирайте белые минималистичные модели, как у Ali Saulidi или Gem. Там можно найти действительно качественные и красивые варианты.

Ранее мы писали о популярных моделях замшевых кроссовок.

Также мы сообщали главные обувные тренды этого сезона.

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