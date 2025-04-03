Трендовые кеды и кроссовки, которые все ищут - подходят ко всему

Красные кеды. Фото: Freepik

Весна — время обновления, и начать его хочется с новой обуви. В этом сезоне украинские бренды подготовили немало стильных моделей кроссовок и кедов, которые точно не оставят равнодушными. Есть варианты для каждого: от спокойного минимализма до ярких, смелых решений.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Коричневые

Уже не первый сезон в фаворе коричневый цвет. Шоколадные, карамельные, горькие — эти оттенки отлично смотрятся весной. Можно носить с джинсами, юбками, пальто — универсально, стильно, удобно. Обратите внимание на замшевые кроссовки от Coosh или Kachorovska, а если хотите что-то помягче, то попробуйте анатомическую пару из кожи от Tuto Vzuto.

Коричневая обувь. Фото из Instagram

Яркие

Красные, зеленые, голубые — такие кроссовки невозможно не заметить. Они сразу освежают образ, добавляют настроения. Искать можно в te.shoes, Hameleon или Ikos — там и цвета крутые, и формы интересные.

Яркие кроссовки. Фото из Instagram

С принтом

Леопард или коровье пятно звучит смело, но выглядит очень стильно, если сделано со вкусом. Emmelie Delage удалось совместить дерзость принта с аккуратным дизайном. Такие кроссовки круто носить и с классикой, и с денимом.

Кроссовки с принтом. Фото из Instagram

Необычные

Если классические модели надоели, то обратите внимание на интересные формы. Массивные черные кроссовки от Ali Saulidi очень круто смотрятся с платьями или широкими джинсами. А Hvoya выпустили ботинки, напоминающие высокие кеды. Интересная идея для тех, кто хочет выглядеть необычно, но не слишком эпатажно.

Оригинальные кроссовки. Фото из Instagram

Классика

Белые кеды — это мастхэв. Они уместны везде: в городе, на прогулке, в путешествии.

Gem. Фото: Vogue

Выбирайте белые минималистичные модели, как у Ali Saulidi или Gem. Там можно найти действительно качественные и красивые варианты.

Ранее мы писали о популярных моделях замшевых кроссовок.

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