Наймодніші кросівки New Balance цього року — всі хочуть їх

Кросівки. Фото: Freepik

Все почалося ще в далекому 1906-му в Бостоні, коли Вільям Райлі спостерігав, як курка впевнено тримає баланс на трьох лапках. Ця ідея наштовхнула його на створення унікальної устілки з трьома точками опори. Так з'явилось взуття New Balance — спочатку це була компанія, яка допомагала людям з ортопедичними проблемами. Але згодом це перетворилося у щось набагато більше.

Про це пише Vogue.

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Перші кросівки бренд випустив у 1938 році для легкоатлетів. А в 1960-му вийшла модель Trackster — для бігунів із "нестандартними" стопами це було справжнє спасіння. Далі у 1972 році компанію викупив Джим Девіс. Біг став масовим трендом, і саме в цей період з’явилася знаменита "N" на боках кросівок, яку зараз впізнаєш навіть здалеку.

У 80–90-х бренд випускає 574 і 990 — моделі, які й сьогодні люблять і носять. Їх регулярно перевипускають, змінюючи кольори, але суть лишається — це зручність, якість і впізнаваний стиль.

Які моделі точно заслуговують на місце у вашій шафі

New Balance 990v6 Made in USA

Це нове перевидання культових 990-х, які вийшли ще у 1982 році. Але тепер вони ще крутіші: оновлене амортизування, сучасний вигляд і кольори, що підходять до всього. А ще виробництво в США, що завжди говорить про якість. Ідеальні для тих, хто цінує класику з новими технологіями.

New Balance 990v6. Фото: Vogue

New Balance 992 Made in USA

Відомі завдяки Стіву Джобсу — він носив їх постійно. Сучасна версія має преміальні матеріали, комфортну підошву й сітчастий верх. Мають стриманий, але дуже стильний вигляд. Якщо хочете щось базове, але з характером, то це саме воно.

New Balance 992. Фото: Vogue

New Balance 740

Масивна, модна, зручна. Ця модель повернулася з початку 2000-х, але тепер ще популярніша. Підходить для довгих прогулянок і створення яскравого образу. Особливо класний вигляд має в неонових кольорах.

New Balance 740. Фото: Vogue

New Balance T500

Мінімалістична й елегантна пара з 80-х. Має карамельну підошву, замшевий верх і стильний ретро-логотип. Чудово поєднується з будь-чим: хоч із джинсами, хоч із сукнею.

New Balance T500. Фото: Vogue

New Balance 9060

Це вже сучасний рівень: масивна підошва, технології Abzorb і SBS, футуристичний дизайн.

New Balance 9060. Фото: Vogue

Якщо хочеться не просто зручне взуття, а ще й привернути увагу — ця пара точно не залишить байдужими.

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