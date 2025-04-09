Самые модные кроссовки New Balance этого года — все хотят их

Кроссовки. Фото: Freepik

Все началось еще в далеком 1906-м в Бостоне, когда Уильям Райли наблюдал, как курица уверенно держит баланс на трех лапках. Эта идея натолкнула его на создание уникальной стельки с тремя точками опоры. Так появилась обувь New Balance — сначала это была компания, которая помогала людям с ортопедическими проблемами. Но впоследствии это превратилось в нечто гораздо большее.

Об этом пишет Vogue.

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Первые кроссовки бренд выпустил в 1938 году для легкоатлетов. А в 1960-м вышла модель Trackster — для бегунов с "нестандартными" стопами это было настоящее спасение. Дальше в 1972 году компанию выкупил Джим Дэвис. Бег стал массовым трендом, и именно в этот период появилась знаменитая "N" на боках кроссовок, которую сейчас узнаешь даже издалека.

В 80-90-х бренд выпускает 574 и 990 — модели, которые и сегодня любят и носят. Их регулярно перевыпускают, меняя цвета, но суть остается — это удобство, качество и узнаваемый стиль.

Какие модели точно заслуживают место в вашем шкафу

New Balance 990v6 Made in USA

Это новое переиздание культовых 990-х, которые вышли еще в 1982 году. Но теперь они еще круче: обновленное амортизирование, современный вид и цвета, подходящие ко всему. А еще производство в США, что всегда говорит о качестве. Идеальны для тех, кто ценит классику с новыми технологиями.

New Balance 990v6. Фото: Vogue

New Balance 992 Made in USA

Известны благодаря Стиву Джобсу — он носил их постоянно. Современная версия имеет премиальные материалы, комфортную подошву и сетчатый верх. Выглядят сдержанно, но очень стильно. Если хотите что-то базовое, но с характером, то это именно оно.

New Balance 992. Фото: Vogue

New Balance 740

Массивная, модная, удобная. Эта модель вернулась с начала 2000-х, но теперь еще популярнее. Подходит для долгих прогулок и создания яркого образа. Особенно классно смотрится в неоновых цветах.

New Balance 740. фото: Vogue

New Balance T500

Минималистичная и элегантная пара из 80-х. Имеет карамельную подошву, замшевый верх и стильный ретро-логотип. Отлично сочетается с чем угодно: хоть с джинсами, хоть с платьем.

New Balance T500. Фото: Vogue

New Balance 9060

Это уже современный уровень: массивная подошва, технологии Abzorb и SBS, футуристический дизайн.

New Balance 9060. Фото: Vogue

Если хочется не просто удобную обувь, а еще и привлечь внимание — эта пара точно не оставит равнодушными.

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