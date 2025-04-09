Стильні кросівки з минулого знову актуальні цієї весни — з чим носити

Дівчина в стильних кросівках. Фото: freepik

Цього сезону як ніколи раніше мода диктує несподівані правила і привертає увагу до речей, які буквально ще місяць тому вважалися антитрендами. Так трапилось з кросівками, адже цією весною почали масово купувати та стилізувати взуття кольору металік.

Новини.LIVE розповість, які кросівки носити весною-2025.

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Колір металік став головним блискучим трендом весни і це стосується не лише кросівок, а й одягу, сумок та інших аксесуарів. Цього сезону цей колір — новий чорний, тому він буде дуже часто зустрічатися в образах модниць.

Стильні кросівки кольору металік. Фото з Instagram

Трендові кросівки на весну. Фото з Instagram

Загалом, мережу заполонили такі кольори, як золотий, срібний та мідний. Інфлюенсери та моделі вже створюють луки з цими відтінками. Однак стилісти рекомендують звертати увагу не лише на спортивний стиль, а й додавати металевий дизайн в повсякденні аутфіти. Крім того, цим кольором можна розбавляти нудні та буденні образи.

Металеві кросівки стали акцентом красивого образу. Фото з Instagram

Якщо такий стиль вам не до душі, то можна купувати взуття з металевими вставками та іншими блискучими акцентами. Якщо ви поєднаєте такі кросівки з мереживною спідницею та додасте прикраси на ногу — від вас не відводитимуть поглядів.

Стильні кросівки з металевими вставками. Фото з Instagram

Ті, хто любить експериментувати зі своїми луками, змінювати стиль та додавати в свої образи незвичні акценти та "родзинки", ці кросівки для вас. Однак пам'ятайте, головне — не перевантажити свій аутфіт та мати доречний вигляд.

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