Стильные кроссовки из прошлого снова актуальны этой весной — с чем носить

Они снова в моде — кроссовки, которые удивили всех
В этом сезоне как никогда ранее мода диктует неожиданные правила и привлекает внимание к вещам, которые буквально еще месяц назад считались антитрендами. Так случилось с кроссовками, ведь этой весной начали массово покупать и стилизовать обувь цвета металлик.
Новини.LIVE расскажет, какие кроссовки носить весной-2025.
Самые популярные кроссовки на весну-2025
Цвет металлик стал главным блестящим трендом весны и это касается не только кроссовок, но и одежды, сумок и других аксессуаров. В этом сезоне этот цвет — новый черный, поэтому он будет очень часто встречаться в образах модниц.
В общем, сеть заполонили такие цвета, как золотой, серебряный и медный. Инфлюенсеры и модели уже создают луки с этими оттенками. Однако стилисты рекомендуют обращать внимание не только на спортивный стиль, но и добавлять металлический дизайн в повседневные аутфиты. Кроме того, этим цветом можно разбавлять скучные и будничные образы.
Если такой стиль вам не по душе, то можно покупать обувь с металлическими вставками и другими блестящими акцентами. Если вы сочетаете такие кроссовки с кружевной юбкой и добавите украшения на ногу — от вас не будут отводить взглядов.
Те, кто любит экспериментировать со своими луками, менять стиль и добавлять в свои образы необычные акценты и "изюминки", эти кроссовки для вас. Однако помните, главное — не перегрузить свой аутфит и выглядеть уместно.
Ранее мы писали, какая обувь стала главным трендом этого сезона.
Также мы сообщали о необычных, но стильных каблуках, которые стали хитом.
Читайте Новини.LIVE!