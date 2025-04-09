Стильные кроссовки из прошлого снова актуальны этой весной — с чем носить

Девушка в стильных кроссовках. Фото: freepik

В этом сезоне как никогда ранее мода диктует неожиданные правила и привлекает внимание к вещам, которые буквально еще месяц назад считались антитрендами. Так случилось с кроссовками, ведь этой весной начали массово покупать и стилизовать обувь цвета металлик.

Новини.LIVE расскажет, какие кроссовки носить весной-2025.

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Цвет металлик стал главным блестящим трендом весны и это касается не только кроссовок, но и одежды, сумок и других аксессуаров. В этом сезоне этот цвет — новый черный, поэтому он будет очень часто встречаться в образах модниц.

Стильные кроссовки цвета металлик. Фото из Instagram

Трендовые кроссовки на весну. Фото из Instagram

В общем, сеть заполонили такие цвета, как золотой, серебряный и медный. Инфлюенсеры и модели уже создают луки с этими оттенками. Однако стилисты рекомендуют обращать внимание не только на спортивный стиль, но и добавлять металлический дизайн в повседневные аутфиты. Кроме того, этим цветом можно разбавлять скучные и будничные образы.

Металлические кроссовки стали акцентом красивого образа. Фото из Instagram

Если такой стиль вам не по душе, то можно покупать обувь с металлическими вставками и другими блестящими акцентами. Если вы сочетаете такие кроссовки с кружевной юбкой и добавите украшения на ногу — от вас не будут отводить взглядов.

Стильные кроссовки с металлическими вставками. Фото из Instagram

Те, кто любит экспериментировать со своими луками, менять стиль и добавлять в свои образы необычные акценты и "изюминки", эти кроссовки для вас. Однако помните, главное — не перегрузить свой аутфит и выглядеть уместно.

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