Лофери, які хочуть усі — головна пара цього сезону

Білі лофери. Фото: Freepik

Цього сезону головний фешн-сюрприз прийшов звідти, звідки ніхто не чекав. У колекції Prada зʼявилося щось, що змусило переглянути всі уявлення про ділове взуття — лофери з відкритими пальцями. Так, саме лофери peep-toe. Класика, яка раптом стала зухвалою, трохи грайливою, але все ще елегантною.

Про це взуття написало видання Vogue.

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Міучча Прада разом із Рафом Сімонсом показали ці пари у трьох варіантах — лаковані, матові й замшеві. І кожна з них ніби взуттєва загадка, яку хочеться приміряти. Це не просто аксесуар — це виклик всьому, що раніше вважали "правильним" у діловому гардеробі.

Prada. Фото: Vogue

У колекції осінь-зима 2025/2026 від Prada багато чого переглянуто. Наприклад, класична сорочка — тепер вона зім’ята, з ґудзиками, що застібнуті як доведеться, а рукави на півдорозі до закочування. Все виглядає так, ніби дістали з шафи у поспіху. І саме тому це так влучно. Образ завершує мініспідниця, яка не обтягує талію, і ті самі лофери peep-toe абсолютно не схожі на офісне взуття, але чомусь саме такі тепер хочеться носити до роботи.

Образ з колекції Prada. Фото: Vogue

Ще один образ від Prada — спокійний, але дуже стильний: блакитний светр у дусі 50-х із маленькими ґудзиками, класичні чорні штани, і знову лофери з відкритими пальцями. Вони додають всьому цьому спокійному ансамблю характеру й легкого епатажу.

Спокійний образ. Фото: Vogue

Схоже, що нова жіночність — це вже не про стрункість і чіткі лінії. Це про свободу руху, індивідуальність і взуття, яке має такий вигляд, ніби правила створені для когось іншого.

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