Лоферы, которые хотят все — главная пара этого сезона

Белые лоферы. Фото: Freepik

В этом сезоне главный фэшн-сюрприз пришел оттуда, откуда никто не ждал. В коллекции Prada появилось нечто, что заставило пересмотреть все представления о деловой обуви — лоферы с открытыми пальцами. Да, именно лоферы peep-toe. Классика, которая вдруг стала дерзкой, немного игривой, но все еще элегантной.

Об этой обуви написало издание Vogue.

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Миучча Прада вместе с Рафом Симонсом показали эти пары в трех вариантах — лакированные, матовые и замшевые. И каждая из них будто обувная загадка, которую хочется примерить. Это не просто аксессуар — это вызов всему, что раньше считалось "правильным" в деловом гардеробе.

Prada. Фото: Vogue

В коллекции осень-зима 2025/2026 от Prada многое пересмотрено. Например, классическая рубашка — теперь она скомканная, с пуговицами, застегнутыми как придется, а рукава на полпути к закатыванию. Все выглядит так, будто достали из шкафа в спешке. И именно поэтому это так метко. Образ завершает мини-юбка, которая не обтягивает талию, и те самые лоферы peep-toe совершенно не похожи на офисную обувь, но почему-то именно такие теперь хочется носить на работу.

Образ из коллекции Prada. Фото: Vogue

Еще один образ от Prada — спокойный, но очень стильный: голубой свитер в духе 50-х с маленькими пуговицами, классические черные брюки, и снова лоферы с открытыми пальцами. Они добавляют всему этому спокойному ансамблю характера и легкого эпатажа.

Спокойный образ. Фото: Vogue

Похоже, что новая женственность — это уже не про стройность и четкие линии. Это о свободе движения, индивидуальности и обуви, которая выглядит так, будто правила созданы для кого-то другого.

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