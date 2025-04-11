Высокие кроссовки из 90-х в тренде 2025 — возвращение, что все ждали

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

На модных показах снова ожили 1990-е и на этот раз с особым акцентом на высокие кроссовки. Они больше не только для спортзала. Loewe, Dior, Stella McCartney и Chloé показали: эти культовые модели могут стать частью любого образа — от романтических платьев до классических костюмов.

Об этом сообщает Vogue.

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Многие сразу вспоминают принцессу Диану, а именно ее фото в оверсайз-свитшотах, велосипедках и высоких кроссовках стали настоящей классикой. Она носила этот образ не для фотосессий, а просто когда шла на тренировку, поскольку хотела выглядеть роскошно. В 2020-х Хейли Бибер воссоздала тот же стиль и теперь он возвращается на подиумы.

Принцесса Диана, 1990-е годы. Фото: Vogue

На показе Loewe Джонатан Андерсон представил кроссовки на ремешке в приглушенных оттенках — что-то между кофе с молоком и пастельным желтым. У Dior дизайнер Мария Грация Кьюри сделала ставку на бело-серебристую гамму, напоминающую футуристический минимализм.

Stella McCartney пошли еще дальше и кроссовки стали частью офисного дресс-кода, их предложили носить с костюмами. А Chloé сделали ставку на богемность — высокие кроссовки там сочетались с легкими мини-платьями и тренчами.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Таким образом, эта обувь теперь не просто о спорте, а о свободе стиля. Можно быть нежной, строгой, смелой и все это в одной паре высоких кроссовок.

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