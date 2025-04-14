Головна пара взуття весни-2025 — лофери й кросівки із замші

Різні моделі взуття. Фото: Freepik

Цієї весни всі модниці буквально полюють на одну річ — замшеве взуття. М’яка текстура, приємна на дотик поверхня, кольори, в які хочеться зануритися — не дивно, що саме ця пара стала фаворитом сезону. Хай то лофери, туфлі чи кросівки — головне, щоб були із замші.

Новини.LIVE розповість, чому саме замшеве взуття варте уваги цього сезону.

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Ще кілька років тому замша вважалась занадто вибагливою в догляді. Але мода 2025-го показує: краса та стиль важливіші за страх перед плямами. Світові подіуми Парижа, Мілана, Лондона й Нью-Йорка блищали моделями, в яких замша відігравала головну роль. Класика і експерименти — все змішалося в одній тенденції.

Замшеві лофери. Фото з Instagram

Особливої уваги заслуговує колаборація Miu Miu та New Balance — вони створили замшеві кросівки з ефектом потертості. Ця пара швидко "вистрілила" в соцмережах і стала улюбленицею інфлюенсерів.

Замшеві кросівки у трендовому кольорі. Фото з Instagram

Актуальні кольори — то взагалі окрема історія. У тренді теплі, глибокі відтінки: тоффі, каштан, спокійний беж. Але бренди не зупиняються на звичному — Loewe показали оливкову замшу, JW Anderson здивували балетками, що мають такий вигляд ніби намальовані, а Toteme ризикнули з червоним.

Цьогоріч замша не просто про взуття. Це про характер та настрій, а також про впевненість у власному стилі, навіть коли доведеться взяти з собою щітку для чищення.

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