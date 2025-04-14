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Модне взуття весни-2025 об’єднує одна деталь — усі в захваті

14 квітня 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головна пара взуття весни-2025 — лофери й кросівки із замші
Різні моделі взуття. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї весни всі модниці буквально полюють на одну річ — замшеве взуття. М’яка текстура, приємна на дотик поверхня, кольори, в які хочеться зануритися — не дивно, що саме ця пара стала фаворитом сезону. Хай то лофери, туфлі чи кросівки — головне, щоб були із замші.

Новини.LIVE розповість, чому саме замшеве взуття варте уваги цього сезону.

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Ще кілька років тому замша вважалась занадто вибагливою в догляді. Але мода 2025-го показує: краса та стиль важливіші за страх перед плямами. Світові подіуми Парижа, Мілана, Лондона й Нью-Йорка блищали моделями, в яких замша відігравала головну роль. Класика і експерименти — все змішалося в одній тенденції.

Замша в одязі та взуття в тренді цього року
Замшеві лофери. Фото з Instagram

Особливої уваги заслуговує колаборація Miu Miu та New Balance — вони створили замшеві кросівки з ефектом потертості. Ця пара швидко "вистрілила" в соцмережах і стала улюбленицею інфлюенсерів.

Замшеві кросівки мають попит у 2025
Замшеві кросівки у трендовому кольорі. Фото з Instagram

Актуальні кольори — то взагалі окрема історія. У тренді теплі, глибокі відтінки: тоффі, каштан, спокійний беж. Але бренди не зупиняються на звичному — Loewe показали оливкову замшу, JW Anderson здивували балетками, що мають такий вигляд ніби намальовані, а Toteme ризикнули з червоним.

Цьогоріч замша не просто про взуття. Це про характер та настрій, а також про впевненість у власному стилі, навіть коли доведеться взяти з собою щітку для чищення.

Раніше ми писали про те, які кросівки New Balance варті уваги.

Також ми повідомляли, які кросівки з 90-х знову на піку популярності цього року.

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