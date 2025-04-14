Главная пара обуви весны-2025 — лоферы и кроссовки из замши

Различные модели обуви. Фото: Freepik

Этой весной все модницы буквально охотятся на одну вещь — замшевую обувь. Мягкая текстура, приятная на ощупь поверхность, цвета, в которые хочется окунуться — неудивительно, что именно эта пара стала фаворитом сезона. Будь то лоферы, туфли или кроссовки — главное, чтобы были из замши.

Новини.LIVE расскажет, почему именно замшевая обувь достойна внимания в этом сезоне.

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Еще несколько лет назад замша считалась слишком прихотливой в уходе. Но мода 2025-го показывает: красота и стиль важнее страха перед пятнами. Мировые подиумы Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка блистали моделями, в которых замша играла главную роль. Классика и эксперименты — все смешалось в одной тенденции.

Замшевые лоферы. Фото из Instagram

Особого внимания заслуживает коллаборация Miu Miu и New Balance — они создали замшевые кроссовки с эффектом потертости. Эта пара быстро "выстрелила" в соцсетях и стала любимицей инфлюенсеров.

Замшевые кроссовки в трендовом цвете. Фото из Instagram

Актуальные цвета — это вообще отдельная история. В тренде теплые, глубокие оттенки: тоффи, каштан, спокойный беж. Но бренды не останавливаются на привычном — Loewe показали оливковую замшу, JW Anderson удивили балетками, которые выглядят как нарисованные, а Toteme рискнули с красным.

Как мы видим, в этом году замша не просто про обувь. Это про характер и настроение, а также об уверенности в собственном стиле, даже когда придется взять с собой щетку для чистки.

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