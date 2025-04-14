Туфлі від Valentino стали хітом весни-2025 — вони здивували всіх

Дівчина в туфлях. Фото: freepik

Цієї весни найпомітнішими та найпопулярнішими стали елегантні туфлі Valentino Garavani Bowow. Їх вже носять модниці з усього світу, адже вони мають зручні підбори, м'яку форму та надають неймовірно жіночного вигляду.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Стильні туфлі на весну-2025

Ці туфлі б'ють усі рекорди та набирають шалених обертів. Попри елегантний стиль, вони пасують і для щоденного використання в буденних образах. Вони унікальні тим, що в них немає високих шпильок та гострих і чітких ліній. Це дозволяє їм мати ніжний та мінімалістичний вигляд на нозі.

Туфлі Valentino Garavani Bowow. Фото: Vogue

Туфлі від Valentino завдяки своєму комфорту ідеально підійдуть як до спідниць та суконь, так і до джинсів та костюмів. Зручні підбори 4,5 см дають можливість бігати в них цілий день і при цьому почуватися комфортно.

Образ зі стильними туфлями. Фото: Vogue

Відомі модниці з усього світу вже додали ці туфлі до свого гардероба та міксують їх з різними образами. Однак є не лише класична версія туфель у білому кольорі. Можна ще обрати слінгбеки з муару, металічної шкіри, без бантика або з фестонами й кристалами.

Нара Сміт в туфлях від Valentino. Фото: Vogue

Саме це взуття хочеться придбати та ходити в ньому кожного дня. Головне — оберіть свій фасон, колір та дизайн і ви будете себе відчувати красунею на мільйон.

Раніше ми писали, що нові лофери підкорили тренди та стали хітом сезону.

Також ми повідомляли, що зараз взуття, яке раніше носили всі, стало ознакою несмаку.