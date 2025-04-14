Туфли от Valentino стали хитом весны-2025 — они удивили всех

Девушка в туфлях. Фото: freepik

Этой весной самыми заметными и популярными стали элегантные туфли Valentino Garavani Bowow. Их уже носят модницы со всего мира, ведь они имеют удобный каблук, мягкую форму и придают невероятно женственный вид.

Об этом пишет Vogue.

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Эти туфли бьют все рекорды и набирают бешеные обороты. Несмотря на элегантный стиль, они подходят и для ежедневного использования в будничных образах. Они уникальны тем, что в них нет высоких шпилек и острых и четких линий. Это позволяет им иметь нежный и минималистичный вид на ноге.

Туфли Valentino Garavani Garavani Bowow. Фото: Vogue

Туфли от Valentino благодаря своему комфорту идеально подойдут как к юбкам и платьям, так и к джинсам и костюмам. Удобные каблуки 4,5 см дают возможность бегать в них целый день и при этом чувствовать себя комфортно.

Образ со стильными туфлями. Фото: Vogue

Известные модницы со всего мира уже добавили эти туфли в свой гардероб и миксуют их с различными образами. Однако есть не только классическая версия туфель в белом цвете. Можно еще выбрать слингбэки из муара, металлической кожи, без бантика или с фестонами и кристаллами.

Нара Смит в туфлях от Valentino. Фото: Vogue

Именно эту обувь хочется приобрести и ходить в ней каждый день. Главное — выберите свой фасон, цвет и дизайн и вы будете себя чувствовать красавицей на миллион.

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