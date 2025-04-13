Яке взуття стилісти не радять носити у 2025 — вже не актуальне

Дівчина в туфлях. Фото: Freepik

У 2024 році леопардове взуття буквально підірвало модні хроніки. Його носили всі — від зірок до звичайних дівчат у метро. Особливо популярними стали ботильйони з жовтим чи помаранчевим відтінком — сміливо, яскраво, з претензією. Але минув рік, і це все стало нагадувати флешбек із реаліті-шоу нульових. Сьогодні такі пари радять залишити в минулому або на поличці з ностальгією.

Про це пише Who What Wear.

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Редактори модних видань прямо кажуть: взуття з леопардовим принтом — це вже минуле. Тепер воно не "ультрастильне", а скоріше "ультазастаріле". Леопард нині сприймається як символ гламурного перебору. А в моді тепер інше, зокрема мінімалізм, спокійні кольори, природність.

Уявіть: ви вся в лаконічному образі в стилі "тихої розкоші", і тут раптом туфлі, які кричать "дивіться на мене!". Погодьтесь, що це занадто.

Туфлі з леопардовим принтом. Фото з Instagram

Та не все так сумно. Якщо вам близькі анімалістичні мотиви, є класна альтернатива — зміїний принт. Його вже давно вписали в список актуальних трендів. Він теж має характер, але більш витончений. Не впадає в очі, а підкреслює ваш ідеальний смак. До того ж зміїна текстура нагадує люкс, навіть якщо це штучний матеріал.

Туфлі зі зміїним принтом. Фото з Instagram

І вкотре нагадуємо, що мода — це коло. Можливо, леопард повернеться в тренди, але не зараз. Поки ховаємо його якомога далі і даємо шанс новим героям гардероба.

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