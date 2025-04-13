Какую обувь стилисты не советуют носить в 2025 — уже не актуальна

Девушка в туфлях. Фото: Freepik

В 2024 году леопардовая обувь буквально взорвала модные хроники. Ее носили все — от звезд до обычных девушек в метро. Особенно популярными стали ботильоны с желтым или оранжевым оттенком — смело, ярко, с претензией. Но прошел год, и это все стало напоминать флешбэк из реалити-шоу нулевых. Сегодня такие пары советуют оставить в прошлом или на полочке с ностальгией.

Об этом пишет Who What Wear.

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Редакторы модных изданий прямо говорят: обувь с леопардовым принтом — это уже прошлое. Теперь она не "ультрастильная", а скорее "ультазастарелая". Леопард сейчас воспринимается как символ гламурного перебора. А в моде теперь другое, в частности минимализм, спокойные цвета, естественность.

Представьте: вы вся в лаконичном образе в стиле "тихой роскоши", и тут вдруг туфли, которые кричат "смотрите на меня!". Согласитесь, что это слишком.

Туфли с леопардовым принтом. Фото из Instagram

Но не все так печально. Если вам близки анималистические мотивы, есть классная альтернатива — змеиный принт. Его уже давно вписали в список актуальных трендов. Он тоже имеет характер, но более утонченный. Не бросается в глаза, а подчеркивает ваш идеальный вкус. К тому же змеиная текстура напоминает люкс, даже если это искусственный материал.

Туфли со змеиным принтом. Фото из Instagram

И в который раз напоминаем, что мода — это круг. Возможно, леопард вернется в тренды, но не сейчас. Пока прячем его как можно дальше и даем шанс новым героям гардероба.

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