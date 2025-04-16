Туфли из 90-х снова в моде — три пары, которые стоит иметь этой весной

Девушка в стильных туфлях. Фото: Freepik

Весна 2025 возвращает нас во времена, когда мода была простой, удобной и по-настоящему стильной. Если в 90-х кто-то и разбирался в удобной обуви, то это точно были тогдашние иконы стиля. Именно поэтому в этом сезоне снова царят туфли на плоской подошве, знакомые нам еще с детства или молодости.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Лоферы всегда уместны

В 90-х лоферы носили все — от студентов до офисных работников. Сегодня они снова в центре внимания. Эти туфли легко впишутся как в строгий образ с черным пиджаком, так и в яркий повседневный look. Особенно модны сейчас лоферы в необычных цветах или с массивной пряжкой.

Лоферы. Фото из Instagram

Классические балетки — простые и изысканные

Помните эти туфли с округлым носком, которые надевали под белую юбку и черный жакет? Балетки снова на волне. Никаких лишних деталей, все лаконично: матовые текстуры, нейтральные цвета и удобство, будто ходишь босиком. Кстати, именно такие модели лучше всего сочетаются с легкими весенними платьями или джинсами-клеш.

Балетки. Фото из Instagram

Туфли Мэри Джейн

Когда-то они казались "туфлями для школы", а сегодня модный хит. С ремешком через подъем, мягкой формой и милым видом, балетки Мэри Джейн снова в моде. Но теперь они имеют характер: с блестками, из бархата, с принтами или заклепками. Носить их можно хоть с носками, хоть с колготками в сеточку и все будет стильно.

Туфли Мэри Джейн. Фото из Instagram

Эта весна идеальное время вспомнить, как в 90-х выглядела красота без каблуков. А еще раз убедиться: удобное тоже может быть супермодным.

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