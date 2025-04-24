Ретро-кросівки з 90-х знову в трендах — як їх носити сьогодні

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Є взуття, яке ніби має власну душу. Коричневі замшеві adidas із білими смужками — це не просто кросівки. Це ціла епоха, що пахне плівковими фотоапаратами, програвачами на батарейках і жуйками Love is. Здається, вони були на ногах у кожного в 90-х — від школярів до старшокласників, від татів до модних мам. Така собі уніформа часу, яку носили з однаковою любов’ю і хлопці, і дівчата.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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І ось, коли здавалось, що все це давно залишилося у старих сімейних альбомах, кросівки повернулися. З гучним, упевненим кроком. Інфлюенсери, стилісти, навіть зірки — сьогодні вони знову обирають цей "застарілий" стиль, ніби натякаючи: справжня класика не старіє. Вони зʼявляються у стрітстайлі — на фотках із Лондона, Берліна, Нью-Йорка. І їх носять з усім: від потертих джинсів і грубих светрів до акуратних пальт і мінімалістичних тренчів. Мікс старого і нового — тут саме про це.

Стильні кросівки. Фото з Instagram

І найкраще — ці кросівки не бояться мати "живий" вигляд. Навіть якщо замш став м’якшим, а підошва трохи посіріла, вони мають ще крутіший вигляд. Ніби з історією. Бо ці потертості не брак, а як шрами на шкірі: вони розповідають, що кросівки вже щось пережили разом із власником. Вони нагадують про ті часи, коли мода не диктувала, що носити, а ти сам вирішував, що для тебе стиль.

Гарні кросівки. Фото з Instagram

І бренд, здається, добре це розуміє. Не зупиняє виробництва цієї моделі, бо знає: є речі, які потрібні не тільки для краси, а для душі. Коричневі замшеві adidas — це про ностальгію з присмаком свободи. Про можливість сьогодні взути пару кросівок і на хвилину опинитись у своєму дитинстві.

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