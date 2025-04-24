Ретро-кроссовки из 90-х снова в трендах — как их носить сегодня

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Есть обувь, которая будто имеет собственную душу. Коричневые замшевые adidas с белыми полосками — это не просто кроссовки. Это целая эпоха, пахнущая пленочными фотоаппаратами, проигрывателями на батарейках и жвачками Love is. Кажется, они были на ногах у каждого в 90-х — от школьников до старшеклассников, от пап до модных мам. Такая себе униформа времени, которую носили с одинаковой любовью и парни, и девушки.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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И вот, когда казалось, что все это давно осталось в старых семейных альбомах, кроссовки вернулись. С громким, уверенным шагом. Инфлюенсеры, стилисты, даже звезды — сегодня они снова выбирают этот "устаревший" стиль, как бы намекая: настоящая классика не стареет. Они появляются в стритстайле — на фотках из Лондона, Берлина, Нью-Йорка. И их носят со всем: от потертых джинсов и грубых свитеров до аккуратных пальто и минималистичных тренчей. Микс старого и нового — здесь именно об этом.

Стильные кроссовки. Фото из Instagram

И самое лучшее — эти кроссовки не боятся выглядеть "живыми". Даже если замш стал мягче, а подошва немного посерела, они выглядят еще круче. Будто с историей. Потому что эти потертости не брак, а как шрамы на коже: они рассказывают, что кроссовки уже что-то пережили вместе с владельцем. Они напоминают о тех временах, когда мода не диктовала, что носить, а ты сам решал, что для тебя стиль.

Красивые кроссовки. Фото из Instagram

И бренд, кажется, хорошо это понимает. Не останавливает производство этой модели, потому что знает: есть вещи, которые нужны не только для красоты, а для души. Коричневые замшевые adidas — это о ностальгии с привкусом свободы. О возможности сегодня обуть пару кроссовок и на минуту оказаться в своем детстве.

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