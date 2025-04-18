Взуття із замші стало трендом весни-2025 — які моделі варто вибрати

Замшеве взуття. Фото: Pexels

Замшеве взуття цієї весни стало справжнім трендом для модниць. Воно вибагливе у догляді, але виглядає стильно й привабливо. Популярними є усі моделі, що виконані саме з такого матеріалу.

Новини.LIVE розповідають про цьогорічні тренди у взутті.

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Лофери, туфлі чи кросівки — популярне взуття цієї весни буде залежати не від моделі, тож обирайте те, що вам більше до душі. Головний акцент цього сезону ставлять саме на текстуру матеріалу. Шаленої популярності набирає замша.

Буквально кілька років тому замшеве взуття вважалось не надто практичним, адже за ним потрібно ретельно та правильно доглядати. Однак тренди 2025 року доводять, що стиль важливіший за побоювання.

Замшеві лофери. Фото: Joom

Замша з'явилась у всіх ключових колекціях під час місяця моди в Парижі, Мілані, Лондоні та Нью-Йорку. Представили як класичні варіанти, так й сміливі експерименти.

Найбільшої популярності в сезоні набрала колаборація Miu Miu та New Balance. Бренди створили ефектні замшеві кросівки, які мають навмисно "зношений" ефект. Ця модель набрала стала трендовою.

Кросівки Miu Miu та New Balance. Фото: Instagram/Vzuti

Модні бренди цієї весни обирають глибокі й насичені відтінки. Вони ще більше підкреслюють текстуру замші. Тоффі, каштановий та беж безперечно залишаються у тренді. Також в моді експерименти — Toteme зробили ставку на насичений червоний, а от Loewe представили взуття в оливковому кольорі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цієї популярними стали туфлі Valentino Garavani Bowow. Їх вже носять модниці з усього світу.

Також ми розповідали, яке взуття не просто втратило популярність у порівнянні з 2024 роком, а й отримало звання головного антитренду сезону.