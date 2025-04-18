Обувь из замши стала трендом весны-2025 — какие модели стоит выбрать

Замшевая обувь. Фото: Pexels

Замшевая обувь этой весной стала настоящим трендом для модниц. Она требовательна в уходе, но выглядит стильно и привлекательно. Популярны все модели, выполненные именно из такого материала.

Новини.LIVE рассказывают о нынешних трендах в обуви в этом году.

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Лоферы, туфли или кроссовки — популярная обувь этой весной будет зависеть не от модели, поэтому выбирайте то, что вам больше по душе. Главный акцент в этом сезоне ставят именно на текстуру материала. Безумную популярность набирает замша.

Буквально несколько лет назад замшевая обувь считалась не слишком практичной, ведь за ней нужно тщательно и правильно ухаживать. Однако тренды 2025 года доказывают, что стиль важнее опасений.

Замшевые лоферы из замши. Фото: Joom

Замша появилась во всех ключевых коллекциях во время месяца моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Представили как классические варианты, так и смелые эксперименты.

Наибольшую популярность в сезоне набрала коллаборация Miu Miu и New Balance. Бренды создали эффектные замшевые кроссовки, которые имеют намеренно "изношенный" эффект. Эта модель стала трендовой.

Кроссовки Miu Miu и New Balance. Фото: Instagram/Vzuti

Модные бренды этой весной выбирают глубокие и насыщенные оттенки. Они еще больше подчеркивают текстуру замши. Тоффи, каштановый и беж бесспорно остаются в тренде. Также в моде эксперименты — Toteme сделали ставку на насыщенный красный, а вот Loewe представили обувь в оливковом цвете.

Напомним, ранее мы писали о том, что этой популярными стали туфли Valentino Garavani Bowow. Их уже носят модницы со всего мира.

Также мы рассказывали, какая обувь не просто потеряла популярность по сравнению с 2024 годом, но и получила звание главного антитренда сезона.