Модні кольори кросівок 2025 року — не пропустіть тренд

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Після довгої зими все всередині так і проситься до змін — хочеться легкості, свіжих фарб і трохи драйву. Найпростіший спосіб освіжити свої образи — додати кольору. Саме тому у сезоні весна-літо 2025 кольорові кросівки стали справжнім хітом. Вони не тільки про комфорт, а й про настрій, яскраві акценти і бажання ловити на собі захоплені погляди.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Якого кольору варто мати кросівки цього сезону

Коричневі — нова класика

Хто б міг подумати, що коричневі кросівки стануть must-have? А вони взяли й стали. Їх носять із шкіряними total look, строгими піджаками та навіть із базовими джинсами. Цей колір універсальний, але не банальний. А якщо ще й вибрати замшеву пару — це вже зовсім інша історія: розкіш, стриманість і трішки дикої енергії завдяки анімалістичним принтам. Loewe, Miu Miu, New Balance, Onitsuka Tiger — вони вже все зрозуміли.

Коричневі кросівки. Фото з Instagram

Зелений — колір рішучих

Зелені кросівки заряджають як кава зранку. Яскравий, насичений відтінок зеленого змушує серце битися швидше і надихає на модні експерименти. Спробуйте поєднати їх із блакитним, рожевим чи навіть помаранчевим і ви в тренді. Saint Laurent та Versace вже давно міксують ці кольори, створюючи образи, які не хочеться забувати.

Зелені кросівки. Фото з Instagram

Кораловий та рожевий для романтичних бунтарок

Насичено-рожеві та коралові кросівки — це той самий випадок, коли хочеться бути яскравою, але не кричущою. Кораловий стильна заміна червоному, який уже трохи втомив.

Рожеві кросівки. Фото з Instagram

Не забувайте і про рожеві кросівки. Вони цього сезону не просто рожеві — вони можуть бути атласними, як балетки, ніжними, але з характером. Ідеально до сірого, greige чи шоколадного.

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