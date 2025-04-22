Модные цвета кроссовок 2025 года — не пропустите тренд

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

После долгой зимы все внутри так и просится к переменам — хочется легкости, свежих красок и немного драйва. Самый простой способ освежить свои образы — добавить цвета. Именно поэтому в сезоне весна-лето 2025 цветные кроссовки стали настоящим хитом. Они не только о комфорте, но и о настроении, ярких акцентах и желании ловить на себе восхищенные взгляды.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В каких цветах стоит иметь кроссовки в этом сезоне

Коричневые — новая классика

Кто бы мог подумать, что коричневые кроссовки станут must-have? А они взяли и стали. Их носят с кожаными total look, строгими пиджаками и даже с базовыми джинсами. Этот цвет универсальный, но не банальный. А если еще и выбрать замшевую пару — это уже совсем другая история: роскошь, сдержанность и чуточку дикой энергии благодаря анималистичным принтам. Loewe, Miu Miu, New Balance, Onitsuka Tiger — они уже все поняли.

Коричневые кроссовки. Фото из Instagram

Зеленый — цвет решительных

Зеленые кроссовки заряжают как кофе с утра. Яркий, насыщенный оттенок зеленого заставляет сердце биться быстрее и вдохновляет на модные эксперименты. Попробуйте совместить их с голубым, розовым или даже оранжевым и вы в тренде. Saint Laurent и Versace уже давно миксуют эти цвета, создавая образы, которые не хочется забывать.

Зеленые кроссовки. Фото из Instagram

Коралловый и розовый для романтичных бунтарок

Насыщенно-розовые и коралловые кроссовки — это тот самый случай, когда хочется быть яркой, но не кричащей. Коралловый стильная замена красному, который уже немного утомил.

Розовые кроссовки. Фото из Instagram

Не забывайте и о розовых кроссовках. Они в этом сезоне не просто розовые — они могут быть атласными, как балетки, нежными, но с характером. Идеально к серому, greige или шоколадному.

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