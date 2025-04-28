Балетки больше не в тренде — что стоит носить вместо них в 2025 году

Стильные туфли. Фото: Freepik

На модном горизонте уже новый фаворит среди обуви. Слингбэки на низком каблуке захватили весну-лето 2025 и, кажется, не собираются сдавать позиции. Это именно та пара обуви, которая легко сочетает в себе удобство и изящество, добавляя образу немного французского шика без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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С первого взгляда кажется, что это просто туфельки с открытой пяткой, но магия в деталях. Легкий ремешок вокруг щиколотки подчеркивает нежность ноги, а небольшой каблучок не позволяет потерять комфорт даже после целого дня на ногах. И все это без высоких шпилек, которые утомляют уже после нескольких шагов.

Слингбэки. Фото из Instagram

Особенность слингбэков в том, что они меняют все: осанку, походку, даже настроение. Надеваете их и сразу кажешься себе более стройными, уверенными. Без лишнего пафоса, без компромиссов со здоровьем. К тому же, это настоящее спасение для жарких дней — открытая пятка дает ноге дышать, минимизирует натирание и те самые неудобства, которые знакомы каждой из нас после долгих прогулок в закрытой обуви.

Еще одна фишка этой обуви в универсальности. Слингбэки идеально заходят как к романтическим платьям, так и к строгим офисным костюмам. Даже если вы просто надели джинсы и белую рубашку, эти туфельки сделают образ более собранным и стильным. Как будто все специально продумано для того, чтобы с минимумом усилий выглядеть роскошно.

Универсальная обувь. Фото из Instagram

И да, модницы во всем мире уже носят их куда угодно — на работу, на свидание, на вечеринки. Потому что слингбэки — это как маленькое черное платье среди обуви: всегда уместно, всегда стильно.

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