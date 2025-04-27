Взуття, що буде в тренді весною та влітку 2025 — варто купувати вже зараз

Літнє взуття. Фото: Freepik

Взуття вже давно стало чимось більшим, ніж просто те, що захищає ноги. Це історія про стиль, настрій і навіть трохи про вас самих. Одна пара може змінити все: додати грайливості, зробити образ серйознішим чи навпаки — легким і безтурботним. Весна-літо 2025 — це час, коли з гардероба зникають важкі мокасини, хутряні черевики й рибальські сандалі, а на сцену виходять нові зірки.

У Vogue виділили п’ять головних трендів у взутті, які зададуть тон цього сезону.

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Відкритий носок — peep-toe

Цього року цей стильний акцент знову на піку. Взуття з відкритим носком — те, що треба для теплих днів. Воно з’явилось у колекціях таких брендів, як Miu Miu, Tory Burch і Stella McCartney. І це вже не просто класика — це спосіб дати дихати і ногам, і образу.

Miu Miu. Фото: Vogue

Оксфорди

Витончені й завжди доречні, оксфорди, які немов вийшли з чоловічого гардероба, — must-have сезону. Tommy Hilfiger і Coach показали, як класно можна поєднувати ретро-шарм із сучасною зручністю. Ідеальні для тих, хто любить баланс між класикою й трендами.

Coach. Фото: Vogue

"Голе" взуття

Це історія про мінімум деталей і максимум ефекту. Прозорі вставки, тонкі лінії, і здається, що взуття взагалі немає. Але воно є, і яке стильне! Victoria Beckham та Dries Van Noten нагадують, що головне — не переборщити.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Лофери з характером

Забудьте про стандартні моделі. Цього року лофери вибухають кольорами та декором! Prada, Tod's, Gucci — у них усе яскраво й помітно: квадратний носок, металеві деталі, бордовий чи навіть жовтий — ваші ноги точно не залишаться без уваги.

Tod's. Фото: Vogue

Атлас

Атласне взуття — це м’якість із натяком на розкіш. Мюлі, балетки, туфлі Мері Джейн — вони не тільки для вечірок, а й для кожного дня, якщо правильно обрати колір. Золотий, бежевий, бордовий — універсальні рішення. А для сміливіших зелений. Prada та Giambattista Valli знають, як це робити.

Prada. Фото: Vogue

Словом, взуття цієї весни — це не просто аксесуар. Це ваш настрій, ваше послання усьому світові.

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