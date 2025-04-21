Туфлі, які носили ще в 90-х і 80-х — вони знову актуальні цього року

Дівчина тримає в руках одну туфельку. Фото: Freepik

Усі вже звикли купувати вінтаж — сумки, прикраси, аксесуари чи взуття. Сучасні сервіси реставрації творять дива і туфлі, яким 20 років, можуть мати такий вигляд ніби щойно з бутика. А ще вони можуть бути набагато крутіші за нові, бо такого дизайну вже ніде не знайдеш.

Про це пише Vogue.

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Цікаво, що за останній рік кількість запитів на вінтажні підбори зросла аж на 37%. І якщо говорити про бренди, тут без сюрпризів: у топі Dior, Gucci та, звісно ж, Prada.

Туфлі, що стали вічною класикою

Prada і її легендарні кіттен-хілз

Якщо хтось і вміє робити туфлі, які хочеться носити навіть через двадцять років — це Prada. Їхні мініатюрні підбори з замші, прикрашені люверсами, — абсолютна естетика 2000-х. Белла Гадід нещодавно засвітилася в такій парі і тепер всі знову шукають саме ці моделі. Також не забувайте про туфлі з пряжками — вони прості, але елегантні, а значить безпрограшний варіант.

Туфлі від Prada. Фото: Vogue

Gucci і слінгбеки з монограмою

Ці туфлі справжній скарб для тих, хто любить речі з характером. Монограма Gucci, ще з часів співпраці з Алессандро Мікеле, стала впізнаваною як ніколи. І саме зараз той момент, коли варто ловити рідкісні пари на платформах перепродажу. Ще трохи і вони знову повернуться у мейнстрим, тільки вже з новими цінниками.

Туфлі Gucci. Фото: Vogue

Dior і повернення пряжок

Dior не просто повертає свої знакові речі — він знову робить їх трендовими. Якщо в колекції вже є легендарна футболка J’Adore Dior, то чому б не доповнити її туфлями з тієї ж епохи? Витончені підбори з пряжкою — це як фінальний штрих до образу, який точно не залишить байдужими.

Туфлі від Dior. Фото: Vogue

Усе, що треба знати: вінтажне взуття — це не про минуле. Це про стиль, який пережив десятиліття. І якщо хочете мати в гардеробі щось справді особливе, час дістати свій fashion-радар і вирушати на пошуки.

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