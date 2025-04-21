Туфлі, які носили ще в 90-х і 80-х — вони знову актуальні цього року

У тренді знову класика — які вінтажні туфлі варті уваги
Усі вже звикли купувати вінтаж — сумки, прикраси, аксесуари чи взуття. Сучасні сервіси реставрації творять дива і туфлі, яким 20 років, можуть мати такий вигляд ніби щойно з бутика. А ще вони можуть бути набагато крутіші за нові, бо такого дизайну вже ніде не знайдеш.
Про це пише Vogue.
Цікаво, що за останній рік кількість запитів на вінтажні підбори зросла аж на 37%. І якщо говорити про бренди, тут без сюрпризів: у топі Dior, Gucci та, звісно ж, Prada.
Туфлі, що стали вічною класикою
Prada і її легендарні кіттен-хілз
Якщо хтось і вміє робити туфлі, які хочеться носити навіть через двадцять років — це Prada. Їхні мініатюрні підбори з замші, прикрашені люверсами, — абсолютна естетика 2000-х. Белла Гадід нещодавно засвітилася в такій парі і тепер всі знову шукають саме ці моделі. Також не забувайте про туфлі з пряжками — вони прості, але елегантні, а значить безпрограшний варіант.
Gucci і слінгбеки з монограмою
Ці туфлі справжній скарб для тих, хто любить речі з характером. Монограма Gucci, ще з часів співпраці з Алессандро Мікеле, стала впізнаваною як ніколи. І саме зараз той момент, коли варто ловити рідкісні пари на платформах перепродажу. Ще трохи і вони знову повернуться у мейнстрим, тільки вже з новими цінниками.
Dior і повернення пряжок
Dior не просто повертає свої знакові речі — він знову робить їх трендовими. Якщо в колекції вже є легендарна футболка J’Adore Dior, то чому б не доповнити її туфлями з тієї ж епохи? Витончені підбори з пряжкою — це як фінальний штрих до образу, який точно не залишить байдужими.
Усе, що треба знати: вінтажне взуття — це не про минуле. Це про стиль, який пережив десятиліття. І якщо хочете мати в гардеробі щось справді особливе, час дістати свій fashion-радар і вирушати на пошуки.
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