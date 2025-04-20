Босоніжки, які підкорили подіуми у 2025 — неочікуваний хіт

Білі босоніжки. Фото: Freepik

Ще кілька сезонів тому про босоніжки на танкетці говорили здебільшого з іронією — мовляв, це привіт із минулого, який краще залишити там, де він був. Але, як часто буває у моді, те, що колись вважалося застарілим, сьогодні знову в топі. У 2025 році танкетка тріумфально повернулась і не просто як спогад про 2000-ні, а як стильний і зручний варіант на кожен день.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сучасні босоніжки на танкетці зовсім не схожі на ті, що колись асоціювались із пляжними вечірками. Тепер це елегантне, лаконічне взуття, яке підходить не тільки для відпочинку, а й для прогулянки містом або навіть офісу. Вони стали стриманішими, витонченішими і саме тому здобули друге дихання.

Босоніжки на танкетці. Фото з Instagram

Дизайнери пропонують моделі з натуральної шкіри, замші, з плетеними деталями — все це додає образу глибини й природності. А кольори — бежевий, білий, карамельний, оливковий — легко комбінуються з базовим гардеробом. Такий варіант взуття справжній порятунок для тих, хто хоче виглядати вище, але не готовий терпіти незручність класичних шпильок.

Особливо популярні босоніжки з плавними формами та оригінальними акцентами — прозорі підошви, принти під графіті, анімалістика. Вони додають луку родзинку і чудово поєднуються з улюбленими весняно-літніми речами: максі-сукнями, лляними костюмами, джинсовими шортами чи строгими сорочками.

Білі босоніжки. Фото з Instagram

Цікаво, що саме невисокі дівчата першими оцінили це повернення — танкетка візуально подовжує ноги, робить фігуру стрункішою і водночас не вбиває ноги наприкінці дня. Саме тому такі моделі зʼявилися і в дорогих колекціях, і в масмаркеті — від подіумів до полиць магазинів.

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