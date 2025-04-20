Босоножки, которые покорили подиумы в 2025 — неожиданный хит

Белые босоножки. Фото: Freepik

Еще несколько сезонов назад о босоножках на танкетке говорили в основном с иронией — мол, это привет из прошлого, который лучше оставить там, где он был. Но, как часто бывает в моде, то, что когда-то считалось устаревшим, сегодня снова в топе. В 2025 году танкетка триумфально вернулась и не просто как воспоминание о 2000-х, а как стильный и удобный вариант на каждый день.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Современные босоножки на танкетке совсем не похожи на те, что когда-то ассоциировались с пляжными вечеринками. Теперь это элегантная, лаконичная обувь, которая подходит не только для отдыха, но и для прогулки по городу или даже офиса. Они стали сдержаннее, изящнее и именно поэтому обрели второе дыхание.

Босоножки на танкетке. Фото из Instagram

Дизайнеры предлагают модели из натуральной кожи, замши, с плетеными деталями — все это добавляет образу глубины и естественности. А цвета — бежевый, белый, карамельный, оливковый — легко комбинируются с базовым гардеробом. Такой вариант обуви настоящее спасение для тех, кто хочет выглядеть выше, но не готов терпеть неудобство классических шпилек.

Особенно популярны босоножки с плавными формами и оригинальными акцентами — прозрачные подошвы, принты под граффити, анималистика. Они добавляют луку изюминку и отлично сочетаются с любимыми весенне-летними вещами: макси-платьями, льняными костюмами, джинсовыми шортами или строгими рубашками.

Белые босоножки. Фото из Instagram

Интересно, что именно невысокие девушки первыми оценили это возвращение — танкетка визуально удлиняет ноги, делает фигуру стройнее и при этом не убивает ноги в конце дня. Именно поэтому такие модели появились и в дорогих коллекциях, и в масс-маркете — от подиумов до полок магазинов.

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