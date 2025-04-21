Туфли, что носили еще в 90-х и 80-х — они снова актуальны в этом году

В тренде снова классика — какие винтажные туфли достойны внимания
Все уже привыкли покупать винтаж — сумки, украшения, аксессуары или обувь. Современные сервисы реставрации творят чудеса и туфли, которым 20 лет, могут выглядеть так, будто только что из бутика. А еще они могут быть гораздо круче новых, потому что такого дизайна уже нигде не найдешь.
Об этом пишет Vogue.
Интересно, что за последний год количество запросов на винтажные каблуки выросло аж на 37%. И если говорить о брендах, здесь без сюрпризов: в топе Dior, Gucci и, конечно же, Prada.
Туфли, ставшие вечной классикой
Prada и ее легендарные киттен-хилз
Если кто-то и умеет делать туфли, которые хочется носить даже через двадцать лет — это Prada. Их миниатюрные каблуки из замши, украшенные люверсами, — абсолютная эстетика 2000-х. Белла Хадид недавно засветилась в такой паре и теперь все снова ищут именно эти модели. Также не забывайте о туфлях с пряжками — они простые, но элегантные, а значит беспроигрышный вариант.
Gucci и слингбэки с монограммой
Эти туфли настоящий клад для тех, кто любит вещи с характером. Монограмма Gucci, еще со времен сотрудничества с Алессандро Микеле, стала узнаваемой как никогда. И именно сейчас тот момент, когда стоит ловить редкие пары на платформах перепродажи. Еще немного и они снова вернутся в мейнстрим, только уже с новыми ценниками.
Dior и возвращение пряжек
Dior не просто возвращает свои знаковые вещи — он снова делает их трендовыми. Если в коллекции уже есть легендарная футболка J'Adore Dior, то почему бы не дополнить ее туфлями из той же эпохи? Изящные каблуки с пряжкой — это как финальный штрих к образу, который точно не оставит равнодушными.
Все, что нужно знать: винтажная обувь — это не о прошлом. Это о стиле, который пережил десятилетия. И если хотите иметь в гардеробе что-то действительно особенное, пора достать свой fashion-радар и отправляться на поиски.
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