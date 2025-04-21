Туфли, что носили еще в 90-х и 80-х — они снова актуальны в этом году

Девушка держит в руках одну туфельку. Фото: Freepik

Все уже привыкли покупать винтаж — сумки, украшения, аксессуары или обувь. Современные сервисы реставрации творят чудеса и туфли, которым 20 лет, могут выглядеть так, будто только что из бутика. А еще они могут быть гораздо круче новых, потому что такого дизайна уже нигде не найдешь.

Об этом пишет Vogue.

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Интересно, что за последний год количество запросов на винтажные каблуки выросло аж на 37%. И если говорить о брендах, здесь без сюрпризов: в топе Dior, Gucci и, конечно же, Prada.

Туфли, ставшие вечной классикой

Prada и ее легендарные киттен-хилз

Если кто-то и умеет делать туфли, которые хочется носить даже через двадцать лет — это Prada. Их миниатюрные каблуки из замши, украшенные люверсами, — абсолютная эстетика 2000-х. Белла Хадид недавно засветилась в такой паре и теперь все снова ищут именно эти модели. Также не забывайте о туфлях с пряжками — они простые, но элегантные, а значит беспроигрышный вариант.

Туфли от Prada. Фото: Vogue

Gucci и слингбэки с монограммой

Эти туфли настоящий клад для тех, кто любит вещи с характером. Монограмма Gucci, еще со времен сотрудничества с Алессандро Микеле, стала узнаваемой как никогда. И именно сейчас тот момент, когда стоит ловить редкие пары на платформах перепродажи. Еще немного и они снова вернутся в мейнстрим, только уже с новыми ценниками.

Туфли Gucci. Фото: Vogue

Dior и возвращение пряжек

Dior не просто возвращает свои знаковые вещи — он снова делает их трендовыми. Если в коллекции уже есть легендарная футболка J'Adore Dior, то почему бы не дополнить ее туфлями из той же эпохи? Изящные каблуки с пряжкой — это как финальный штрих к образу, который точно не оставит равнодушными.

Туфли от Dior. Фото: Vogue

Все, что нужно знать: винтажная обувь — это не о прошлом. Это о стиле, который пережил десятилетия. И если хотите иметь в гардеробе что-то действительно особенное, пора достать свой fashion-радар и отправляться на поиски.

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