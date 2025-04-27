Обувь, которая будет в тренде весной и летом 2025 - стоит покупать уже сейчас

Летняя обувь. Фото: Freepik

Обувь уже давно стала чем-то большим, чем просто то, что защищает ноги. Это история о стиле, настроении и даже немного о вас самих. Одна пара может изменить все: добавить игривости, сделать образ более серьезным или наоборот — легким и беззаботным. Весна-лето 2025 — это время, когда из гардероба исчезают тяжелые мокасины, меховые ботинки и рыбацкие сандалии, а на сцену выходят новые звезды.

В Vogue выделили пять главных трендов в обуви, которые зададут тон этому сезону.

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Открытый носок — peep-toe

В этом году этот стильный акцент снова на пике. Обувь с открытым носком — то, что нужно для теплых дней. Она появилась в коллекциях таких брендов, как Miu Miu, Tory Burch и Stella McCartney. И это уже не просто классика — это способ дать дышать и ногам, и образу.

Miu Miu. Фото: Vogue

Оксфорды

Изящные и всегда уместные, оксфорды, которые словно вышли из мужского гардероба, — must-have сезона. Tommy Hilfiger и Coach показали, как классно можно сочетать ретро-шарм с современным удобством. Идеальны для тех, кто любит баланс между классикой и трендами.

Coach. Фото: Vogue

"Голая" обувь

Это история о минимуме деталей и максимуме эффекта. Прозрачные вставки, тонкие линии, и кажется, что обуви вообще нет. Но она есть, и какая стильная! Victoria Beckham и Dries Van Noten напоминают, что главное — не переборщить.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Лоферы с характером

Забудьте о стандартных моделях. В этом году лоферы взрываются цветами и декором! Prada, Tod's, Gucci — в них все ярко и броско: квадратный носок, металлические детали, бордовый или даже желтый — ваши ноги точно не останутся без внимания.

Tod's. Фото: Vogue

Атлас

Атласная обувь — это мягкость с намеком на роскошь. Мюли, балетки, туфли Мэри Джейн — они не только для вечеринок, но и для каждого дня, если правильно выбрать цвет. Золотой, бежевый, бордовый — универсальные решения. А для более смелых зеленый. Prada и Giambattista Valli знают, как это делать.

Prada. Фото: Vogue

Словом, обувь этой весной — это не просто аксессуар. Это ваше настроение, ваше послание всему миру.

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