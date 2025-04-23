Культова модель босоніжок з 90-х, яку всі носитимуть у 2025

Босоніжки. Фото: Freepik

Є в моді речі, які не кричать, а тихенько шепочуть: "Я стильна". Саме такими й є босоніжки cage. Вони то зникають із радарів, то знову повертаються — бо мають той самий баланс між простотою і вау-ефектом, якого завжди хочеться. У сезоні весна-літо 2025 ця модель знову у топі й це не випадково.

Про це пише Elle.

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Тонкі ремінці, що сплітаються, ніби утворюють легку клітку — це головна фішка. Але не лякайтесь цього "кліткового дизайну" — він робить ніжку витонченою, додає образу легкості та романтики. Це взуття таке універсальне, що підходить буквально під усе.

Rachel Comey SS25. Фото: Elle

Проте головне в цій історії комфорт. Бо краса красою, але хто хоче страждати на підборах весь день? Тож, обираючи такі босоніжки, обов’язково дивіться, щоб підбори були зручні — не надто високі й стабільні. А ще важливо, щоб ремінці тримали стопу впевнено, але не тиснули. Найкращий вигляд мають варіанти з Т-подібними ремінцями або такими, що перехрещуються спереду — вони й тримають добре, і стильні.

Модні босоніжки. Фото: Elle

Щодо кольорів — усе просто. Якщо хочеться класики — чорний або молочний ніколи не підведуть. А якщо на душі свято, то вибирайте золото, карамель або навіть шоколад. Такі відтінки додають образу глибини, не перевантажуючи його.

І головне — як їх носити. В офіс додавайте до костюмів, спідниць-олівців або суконь-сорочок. На вечірку босоніжки краще поєднати з легкими сукнями чи комбінезонами. А в повсякденному житті просто з джинсами. І бажано, щоб джинси були максимально прості — без стразів, дірок та іншого. Бо босоніжки cage — це той самий елемент, який говорить за себе.

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