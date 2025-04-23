Культовая модель босоножек из 90-х, которую все будут носить в 2025

Босоножки. Фото: Freepik

Есть в моде вещи, которые не кричат, а тихонько шепчут: "Я стильная". Именно такими и являются босоножки cage. Они то исчезают с радаров, то снова возвращаются — потому что имеют тот самый баланс между простотой и вау-эффектом, которого всегда хочется. В сезоне весна-лето 2025 эта модель снова в топе и это не случайно.

Об этом пишет Elle.

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Тонкие ремешки, которые сплетаются, будто образуют легкую клетку — это главная фишка. Но не пугайтесь этого "клеточного дизайна" — он делает ножку изящной, добавляет образу легкости и романтики. Эта обувь настолько универсальна, что подходит буквально под все.

Rachel Comey SS25. Фото: Elle

Но главное в этой истории комфорт. Потому что красота красотой, но кто хочет страдать на каблуках весь день? Так что, выбирая такие босоножки, обязательно смотрите, чтобы каблук был удобным — не слишком высоким и стабильным. А еще важно, чтобы ремешки держали стопу уверенно, но не давили. Лучше всего смотрятся варианты с Т-образными ремешками или перекрещивающимися спереди — они и держат хорошо, и стильные.

Модные босоножки. Фото: Elle

Что касается цветов — все просто. Если хочется классики — черный или молочный никогда не подведут. А если на душе праздник, то выбирайте золото, карамель или даже шоколад. Такие оттенки добавляют образу глубины, не перегружая его.

И главное — как их носить. В офис добавляйте к костюмам, юбкам-карандашам или платьям-рубашкам. На вечеринку босоножки лучше сочетать с легкими платьями или комбинезонами. А в повседневной жизни просто с джинсами. И желательно, чтобы джинсы были максимально простые — без стразов, дырок и прочего. Босоножки cage — это тот самый элемент, который говорит за себя.

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