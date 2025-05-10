Туфли с острым носком — обувь, которая визуально делает стройнее

Модные туфли с острым носом — что выбрать в этом сезоне
Пока еще май, самое время ловить главный обувной тренд сезона — модели с острым носком. Их носят повсюду: от мировых подиумов до уличных луков в мегаполисах. Такая обувь умеет делать из любого образа что-то интересное. И неважно, это балетки или мюли — главное, чтобы носик был острый.
Об этом пишет Vogue.
Туфли, которые прослужат еще не один сезон
Балетки, но не скучные
Gabriela Hearst доказывает, что балетки могут быть не только удобными, но и очень стильными. Заостренный носок делает их более элегантными, а в сочетании с костюмом он выглядит просто роскошно. Можно и на работу, и на кофе с подругой.
Оксфорды
Loewe показали в коллекции оксфорды с геометрическим настроением. Острый носок здесь как вишенка на торте. Носите их с объемными юбками или джинсами и ваш образ уже не будет банальным.
Туфли, которые почти не видны
В Alaïa сделали "голые" туфли, которые будто из будущего. Прозрачные, изящные, с острым носком — они будто созданы для модной сказки. Одна такая пара такая и вы уже не просто девушка, а героиня современного стиля.
Слингбэки с металлом
Ernest W. Baker пошли дальше и добавили к слингбекам заклепки. Теперь это не просто туфельки, а настоящий модный хит. Попробуйте сочетать с курткой на резинке и юбкой — будет крутой микс спорта и гламура.
Мюли, которые хочется примерить прямо сейчас
Rochas умеют удивлять: мягкий оттенок лаванды, текстура, маленький каблук и все это в форме остроносых мюлей.
Идеально к юбке с разрезом и рубашке — образ получится одновременно легкий и продуманный.
Ранее мы писали о том, какая обувь пришла на смену балеткам.
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