Туфли с острым носком — обувь, которая визуально делает стройнее

Желтые туфли. Фото: Freepik

Пока еще май, самое время ловить главный обувной тренд сезона — модели с острым носком. Их носят повсюду: от мировых подиумов до уличных луков в мегаполисах. Такая обувь умеет делать из любого образа что-то интересное. И неважно, это балетки или мюли — главное, чтобы носик был острый.

Об этом пишет Vogue.

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Балетки, но не скучные

Gabriela Hearst доказывает, что балетки могут быть не только удобными, но и очень стильными. Заостренный носок делает их более элегантными, а в сочетании с костюмом он выглядит просто роскошно. Можно и на работу, и на кофе с подругой.

Gabriele Hearst. Фото: Vogue

Оксфорды

Loewe показали в коллекции оксфорды с геометрическим настроением. Острый носок здесь как вишенка на торте. Носите их с объемными юбками или джинсами и ваш образ уже не будет банальным.

Loewe. Фото: Vogue

Туфли, которые почти не видны

В Alaïa сделали "голые" туфли, которые будто из будущего. Прозрачные, изящные, с острым носком — они будто созданы для модной сказки. Одна такая пара такая и вы уже не просто девушка, а героиня современного стиля.

Alaïa. Фото: Vogue

Слингбэки с металлом

Ernest W. Baker пошли дальше и добавили к слингбекам заклепки. Теперь это не просто туфельки, а настоящий модный хит. Попробуйте сочетать с курткой на резинке и юбкой — будет крутой микс спорта и гламура.

Ernest W. Baker. Фото: Vogue

Мюли, которые хочется примерить прямо сейчас

Rochas умеют удивлять: мягкий оттенок лаванды, текстура, маленький каблук и все это в форме остроносых мюлей.

Rochas. Фото: Vogue

Идеально к юбке с разрезом и рубашке — образ получится одновременно легкий и продуманный.

Ранее мы писали о том, какая обувь пришла на смену балеткам.

Также мы сообщали, какие модели обуви пригодятся не только весной, но и летом.