Взуття, яке обрала Дакота Джонсон — новий літній мастхев

Дакота Джонсон. Фото: скриншот відео

Цього року біркенштоки остаточно повертають собі титул найзручнішого взуття весни й літа. Їх вибирають не тільки тому, що вони доступні за ціною, а й за неймовірну легкість, правильну форму та підтримку стопи. Це не просто шльопанці, а взуття, яке дійсно дбає про ваші ноги. У спеку, коли хочеться дихати кожною клітинкою, дуже важливо, щоб взуття не натирало, не ковзало й не змушувало думати про біль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Комфортне і стильне взуття на літо

У 2025 році в моді природність, тому біркенштоки вписуються у цей тренд ідеально. Їхній простий силует і натуральні матеріали чудово поєднуються з легкою лляною сукнею, мішкуватими штанами, міні-спідницею чи навіть строгим сарафаном. Можна обрати класичну модель на дві пряжки, або новішу із заднім ремінцем. А ще вони є в кольорах на будь-який смак: від кремового й карамельного до глибокого хакі чи базового чорного.

Сучасні модниці носять їх не лише на відпочинку, а й у місті до тренчів, кежуал-жакетів, шоперів і великих сонцезахисних окулярів. А якщо хочеться трохи гламуру — можна обрати варіант із лакованим верхом або з м’якого велюру. До речі, навіть зірки обирають комфорт: нещодавно Дакота Джонсон була помічена в Лос-Анджелесі у простому образі — біла футболка, чорні штани та класичні біркенштоки, що лише підтверджує їхню універсальність і стильність.

Дакота Джонсон. Photo: Backgrid

Ось кілька простих ідей, з чим носити біркенштоки цього сезону:

З рваними джинсами та базовим топом — ідеальний образ на щодень, особливо якщо додати сумку-шопер і окуляри в металевій оправі.

— ідеальний образ на щодень, особливо якщо додати сумку-шопер і окуляри в металевій оправі. З легкою лляною сукнею — для прогулянок у спеку або пікніка в парку. Додайте плетений капелюх і вже готовий образ із ноткою бохо.

— для прогулянок у спеку або пікніка в парку. Додайте плетений капелюх і вже готовий образ із ноткою бохо. З костюмними шортами й сорочкою oversize — для міських образів, де комфорт головна цінність.

— для міських образів, де комфорт головна цінність. З широкими штанами-палаццо та кроп-топом — лаконічно, зручно й дуже актуально у 2025-му.

— лаконічно, зручно й дуже актуально у 2025-му. З мідіспідницею з деніму та футболкою з принтом — простий варіант на вихідні, який завжди працює.

— простий варіант на вихідні, який завжди працює. З сарафаном на тонких бретелях — додайте до цього образу плетену сумочку або крос-боді і отримаєте літню легкість в одязі.

— додайте до цього образу плетену сумочку або крос-боді і отримаєте літню легкість в одязі. Зі спортивним костюмом у пастельних кольорах — як альтернатива кросівкам для спекотної погоди.

Birkenstock. Фото: modivo

Їхня сила у простоті. Вони не перетягують на себе увагу, але додають образу невимушеності й правильного настрою. І що найприємніше — у них зручно цілий день.

Раніше ми писали про те, що плетене взуття зараз в тренді.

Також ми повідомляли про новий фаворит серед взуття на весну-літо.