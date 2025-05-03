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Найстильніші босоніжки для спекотного літа 2025

3 травня 2025 18:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові босоніжки літа 2025 — що обрати цього сезону
Босоніжки на танкетці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Літо 2025 уже на носі, а це значить настав час обирати босоніжки, які не тільки мають гарний вигляд, а й справді зручні. Цього року дизайнери вирішили не змушувати нас вибирати між стилем і комфортом. Тому тренди такі, що хочеться взути і не знімати — усе для легких кроків, гарного настрою й упевненості в собі.

Новини.LIVE розповість, що в моді.

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Влітку 2025 не існує єдиного взуттєвого "правила". Босоніжки можуть бути будь-якими: на підборах, на танкетці, на низькому ходу. Головне, аби було зручно і пасувало до вашого стилю. Ідея проста: обирайте те, в чому не просто красиво, а кайфово ходити.

Стильне і зручне взуття 2025 року

Босоніжки на підборах

Товстий, стійкий каблук — ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трохи елегантності образу. Такі босоніжки легко комбінуються з легкими сукнями, костюмами чи джинсами. Особливу увагу звертайте на моделі в пастельних відтінках і з натуральних матеріалів — саме вони будуть топовими.

Босоніжки на підборах завжди мають витончений вигляд
Босоніжки на підборах. Фото з Instagram

На платформі або танкетці — знову хіт

Так, ці моделі знову в моді. Особливо ті, де платформа або танкетка має незвичну форму чи матеріал: коркову, текстильну або з легким ретро-настроєм. Це саме те взуття, яке додає зросту, але не втомлює ноги.

Босоніжки на танкетці в тренді знову
Босоніжки на танкетці. Фото з Instagram 

Босоніжки на низькому ходу

Для прогулянок, поїздок і щоденних справ — це мастхев. Особливо якщо ви цінуєте свободу й не хочете думати, як пройтися кілька кілометрів містом без мозолів. У топі мінімалістичні дизайни, тонкі ремінці, металева фурнітура та однотонність.

Босоніжки, що ідеально підійдуть на кожен день
Босоніжки на низькому ходу. Фото з Instagram

Цього літа босоніжки — це ваш спосіб бути собою. Стильною, зручною, різною. Літній настрій починається з пари улюбленого взуття. І якщо знайдете свою — носіть із задоволенням, не оглядаючись на тренди, бо саме комфорт у 2025 стає новою модою.

Раніше ми писали про те, яке взуття підібрати під джинси цього сезону.

Також ми повідомляли про класичні моделі взуття, що ніколи не старіє.

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