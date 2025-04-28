З чим носити джинси весною 2025 — найкращі варіанти взуття

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Джинси — це як старі добрі друзі. Завжди поруч, завжди рятують, коли "нема що вдягти". Прості сині, трохи потерті чи з блискітками — такі джинси завжди в моді, просто кожного сезону приходять з новими фішками. Весна-2025 точно не виняток.

В Cosmopolitan розповіли більше про це.

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Але суть не тільки в самих джинсах, а в тому, як їх носити. Бо правильне взуття або верх може зробити лук на мільйон. Наприклад, total denim — образ повністю з деніму — це зараз мастхев серед інфлюенсерів. Але якщо хочеться трохи додати грайливості, міняйте взуття. Воно реально робить весь настрій.

Які поєднання в одязі будуть в тренді цієї весни

Балетки Mary Jane

Такі м’які, жіночні, з ремінцем — ідеально підійдуть до джинсів, якщо хочеться образу з натяком на французький шик і легке ретро. Спробуйте бордові або зелені, або ж виберіть з якимось цікавим принтом. Вони зроблять навіть найпростіші джинси особливими.

Балетки Mary Jane. Фото з Instagram

Ретрокросівки

Ніякої масивності, тільки прості силуети з кольорової замші. Мають дуже стильний вигляд і ніби ви десь у 90-х, але зовсім по-сучасному. Джинси плюс такі кросівки — комфортно, але з фішкою.

Ретрокросівки. Фото з Instagram

Підбори kitten heel

Ці маленькі підборчики справжній тренд. Туфлі, мюлі, ботильйони — вибирайте те, що до душі. Вони зроблять джинси не просто повсякденним варіантом, а справжнім fashion-луком. Відчувається легкий натяк на діловий стиль, але без зайвої строгості.

Підбори kitten heel. Фото з Instagram

Таким чином, джинси цілком можуть бути вашим полотном для модних експериментів. І не важливо, що ви виберете — класичні чи з блискітками — головне, як ви їх подасте.

Раніше ми писали про те, як носити джинси з 80-х, що неочікувано повернулись в моду.

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