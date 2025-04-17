Джинси з 80-х стали хітом цього сезону — стильні ідеї для образів

Джинси. Фото: Freepik

Цієї весни у моду повернулись джинси-сигарети — прямі штани завдовжки до щиколотки. Ця модель стала популярною через універсальність та привабливість.

Новини.LIVE розповідають про те, як носити джинси-сигарети у 2025 році.

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Образи з джинсами-сигаретами

Джинси-сигарети підкорили серця модниць своєю практичністю. Ця модель дещо нагадує вузькі скінні та класичні прямі моделі. Такі штани виглядають стильно, а стилізувати їх не складе особливих труднощів.

Джинси-сигарети з білою футболкою

Це стане базовим образом, який виглядатиме привабливо та стильно. Формулу ідеальної капсули, яка працює й нині, задала Мадонна ще у 80-х. Поєднайте джинси-сигарети з підвернутими краями з білою футболкою, а довершіть образ шкіряною курткою, аби опинитись у вирі компліментів.

Рвані джинси-сигарети з білою футболкою. Фото з Instagram

Джинси-сигарети, блейзер та чоботи

Безпрограшним варіантом стане ця комбінація. Мабуть, це буде найуніверсальніший образ. До речі, саме цей стиль неабияк любила принцеса Діана. Джинси з базовою футболкою, масивним взуттям та об'ємним блейзером точно не залишать вас без уваги.

Образ принцеси Діани із джинсами-сигаретами. Фото: Elle

Джинси-сигарети, кеди та базовий верх

Стилізувати такі штани можна й для легкого щоденного образу. Оберіть у пару до джинсів футболку чи світшот, а для довершеності образу додайте тренч чи легке пальто в бежевому кольорі.

Джинси з кедами. Фото з Instagram

Джинси-сигарети, сорочка та босоніжки

Для теплої погоди це буде універсальним образом. На верх оберіть білу легку футболку та додайте сорочку. Віддайте перевагу босоніжкам з тонкими ремінцями. Такий образ підійде і для роботи, і для прогулянки містом.

Джинси-сигарети з босоніжками. Фото з Instagram

Джинси-сигарети, утилітарна куртка чи сорочка

Якщо ви прагнете поєднати класику та буденність — цей образ підійде ідеально. Поєднайте джинси-сигарети з довгою сорочкою або утилітарною курткою з поясом. Це додасть силуету структурованості.

Джинси з білою сорочкою. Фото: Dresscode

Джинси-сигарети — ідеальний варіант для тих, хто прагне до комфорту та хоче виглядати стильно водночас. Не бійтеся експериментувати та додавайте цю модель в різні образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про трендові моделі джинсів цього року. Ця універсальна модель врятує будь-який образ.

Також ми розповідали про те, що у моду повернулись білі джинси. Варто знати, як ідеально стилізувати їх.