Джинсы из 80-х стали хитом этого сезона — стильные идеи для образов

Джинсы. Фото: Freepik

Этой весной в моду вернулись джинсы-сигареты — прямые брюки длиной до щиколотки. Эта модель стала популярной из-за универсальности и привлекательности.

Новини.LIVE рассказывают о том, как носить джинсы-сигареты в 2025 году.

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Образы с джинсами-сигаретами

Джинсы-сигареты покорили сердца модниц своей практичностью. Эта модель несколько напоминает узкие скинни и классические прямые модели. Такие брюки выглядят стильно, а стилизовать их не составит особого труда.

Джинсы-сигареты с белой футболкой

Это станет базовым образом, который будет выглядеть привлекательно и стильно. Формулу идеальной капсулы, которая работает и сейчас, задала Мадонна еще в 80-х. Сочетайте джинсы-сигареты с белой футболкой, а завершите образ кожаной курткой, чтобы оказаться в водовороте комплиментов.

Рваные джинсы-сигареты с белой футболкой. Фото из Instagram

Джинсы-сигареты, блейзер и сапоги

Беспроигрышным вариантом станет эта комбинация. Пожалуй, это будет самый универсальный образ. Кстати, именно этот стиль очень любила принцесса Диана. Джинсы с базовой футболкой, массивной обувью и объемным блейзером точно не оставят вас без внимания.

Образ принцессы Дианы с джинсами-сигаретами. Фото: Elle

Джинсы-сигареты, кеды и базовый верх

Стилизовать такие брюки можно и для легкого ежедневного образа. Выберите в пару к джинсам футболку или свитшот, а для завершенности образа добавьте тренч или легкое пальто в бежевом цвете.

Джинсы с кедами. Фото из Instagram

Джинсы-сигареты, рубашка и босоножки

Для теплой погоды это будет универсальным образом. На верх выберите белую легкую футболку и добавьте рубашку. Отдайте предпочтение босоножкам с тонкими ремешками. Такой образ подойдет и для работы, и для прогулки по городу.

Джинсы-сигареты с босоножками. Фото из Instagram

Джинсы-сигареты, утилитарная куртка или рубашка

Если вы хотите совместить классику и обыденность — этот образ подойдет идеально. Сочетайте джинсы-сигареты с длинной рубашкой или утилитарной курткой с поясом. Это придаст силуэту структурированности.

Джинсы с белой рубашкой. Фото: Dresscode

Джинсы-сигареты — идеальный вариант для тех, кто стремится к комфорту и хочет выглядеть стильно одновременно. Не бойтесь экспериментировать и добавляйте эту модель в разные образы.

Напомним, ранее мы писали о трендовых моделях джинсов этого года. Эта универсальная модель спасет любой образ.

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