Українські зірки повернули білі джинси в тренди — беріть приклад

Дівчина в білих джинсах. Фото: Freepik

Білі джинси повернулися на модний трон цієї весни. Вони як чисте полотно, на якому кожен може створити свій стильний образ. Їх легко комбінувати з чим завгодно: хочеться трохи кольору — беріть яскраву футболку, хочеться ніжності — підбирайте пастель. Вони працюють завжди, і українські знаменитості це добре знають.

Про це пише РБК-Україна.

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Цієї весни особливо популярні моделі кольору екрю, кокосового молока та просто класичні білі. Такі відтінки мали крутий вигляд ще торік, а зараз взагалі в топі. І судячи з того, як їх носять відомі українки — ця тенденція нікуди не зникне.

З чим українські зірки носять трендові джинси

Лілія Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала яскравий весняний лук на зніманнях ранкового шоу. Вона обрала широкі білі джинси з прорізами по боках — цікава деталь, яка точно не залишиться без уваги. Додала до них обтислий лонгслів у бежевому кольорі й класичні туфлі-човники. Просто, але дуже стильно.

Лілія Ребрик у світлих штанах. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Катерина Репяхова — практично і зі смаком

Катерина показала образ, який підійде для прогулянки чи зустрічі з друзями. Вона одягла прямі білі джинси з ременем, білий лонгслів і коричневий бомбер. Все це в поєднанні з бежевими кросівками. Дуже затишно і водночас зі стилем.

Катерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate

Надя Дорофєєва

Співачка обрала варіант з легкою ноткою бунтарства: білі джинси кльош + яскрава футболка + кросівки. Це саме той випадок, коли зручність і стиль не заважають одне одному. Якщо хочеться більше шарму, то можна накинути зверху косуху або легку куртку.

Дорофеєва в спортивному образі. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Білі джинси — це не просто модна річ, а справжній конструктор стилю. Їх можна сміливо комбінувати з різними базовими кольорами.

Раніше ми писали про те, які джинси з 2000-х варті уваги цього року.

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