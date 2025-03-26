Джинси з 70-х в топі 2025 року — знову модні й бажані

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Мода — як бумеранг: те, що колись зникло, обов’язково повернеться. І ось ми знову бачимо, як джинси-кльош — ті самі розкльошені від коліна, які колись носили наші мами у 70-х — знову на піку популярності. Сьогодні — це гарячий тренд, і він впевнено крокує вулицями мегаполісів.

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За останні роки ми пройшли чимало денім-епох. Спочатку були скінні — супероблягаючі, ніби друга шкіра. Вони панували роками, поки люди не втомилися від постійного дискомфорту. Далі почали з’являтися mom jeans, relaxed fit, wide leg — усе вільне, зручне й трохи олдскульне. Зараз настає новий етап: хочеться чогось цікавого, але все ще комфортного. І тут якраз в тему — кльош.

Джинси-кльош в різних кольорах. Фото з Instagram

Їхня особливість у тому, що вони додають силуету гармонії. Розширення від коліна візуально врівноважує фігуру: чудово виглядають і на високих, і на невисоких, і на струнких, і на пишних. А ще — круто поєднуються з платформами, ботильйонами, навіть звичайними кросівками. До них легко підібрати верх — від класичної сорочки до мікротопу. І маєте одразу стильний вигляд, ніби щойно з модної фотосесії.

Стильні дівчата. Фото: скриншот відео

Кльош — це не просто штани. Це настрій. Вони трохи зухвалі, трохи артистичні, але водночас дуже жіночні. В них є дух свободи, легкості, навіть якогось романтизму. Не дивно, що саме зараз вони знову стали модними: у світі, де всі шукають індивідуальність і хочуть "дихати", кльош — як ковток свіжого повітря.

Тож не дивуйтеся, якщо вже цієї весни побачите їх у всіх колекціях — від мас-маркету до люксу. І точно — на вулицях свого міста. Кльош — офіційно знову в грі. І, здається, надовго.

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