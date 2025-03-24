Ідеальний образ в стилі 70-х — весняні тренди, що варті уваги

Приверне увагу кожного — вдалий образ в стилі 70-х на весну-2025
Тенденції моди у 2025 році коливаються між комфортом та цікавими новими рішеннями. Так, в моді знову бохо стиль, що був популярним в 1960-70-х роках. Однак цього сезону він набуває більш стриманих рис: без яскравих кольорів та великої кількості деталей. Вільні форми та легкі тканини зроблять цей стиль особливим та унікальним.
Новини.LIVE розповість, як підібрати ідеальний образ в стилі бохо на весну.
Світлий тренч
Стиль бохо чудово поєднується зі світлим тренчем, що створить легкий, романтичний та навіть дещо богемний образ. Цей весняний верхній одяг привертає увагу та додає "родзинки" в образі. Сучасні тенденції моди стверджують, що краще обрати бежевий, пісочний або кремовий відтінок.
Блуза з рюшами
Блуза з рюшами часто виступає центральним елементом в стилі бохо. Краще обрати вільну блузу з натуральних тканин, таких як шовк, льон чи бавовна, щоб образ мав модний і гармонійний вигляд. Елегантний та красивий вигляд мають модель з мереживом або вільним кроєм.
Широкі джинси
Щодо низу, то тут треди тішать різноманіттям. Широкі джинси, зокрема, джинси-кльош, палаццо або mom-fit у світлих відтінках додадуть образу нотку витонченості, легкості, свободи та навіть трохи вінтажного настрою, навіть якщо це просто похід у справах чи зустріч з друзями. Головне — поєднати їх із правильними деталями, щоб підкреслити богемний шик.
Загалом, якщо поєднати усі вищезгадані речі в один образ — вийде чудовий лук з міксом класичних та сучасних елементів. Він поєднує легкість і структурованість, що дозволяє виглядати стильно навіть у мінливу весняну погоду.
Такий образ ідеально підійде для прогулянок містом, весняних та літніх днів або подорожей, та створить стильний, невимушений і трохи богемний вигляд.
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