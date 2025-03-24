Ідеальний образ в стилі 70-х — весняні тренди, що варті уваги

Дівчина в стильному тренчі. Фото: Freepik

Тенденції моди у 2025 році коливаються між комфортом та цікавими новими рішеннями. Так, в моді знову бохо стиль, що був популярним в 1960-70-х роках. Однак цього сезону він набуває більш стриманих рис: без яскравих кольорів та великої кількості деталей. Вільні форми та легкі тканини зроблять цей стиль особливим та унікальним.

Новини.LIVE розповість, як підібрати ідеальний образ в стилі бохо на весну.

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Світлий тренч

Стиль бохо чудово поєднується зі світлим тренчем, що створить легкий, романтичний та навіть дещо богемний образ. Цей весняний верхній одяг привертає увагу та додає "родзинки" в образі. Сучасні тенденції моди стверджують, що краще обрати бежевий, пісочний або кремовий відтінок.

Стильний тренч вільного крою. Фото: iva.clothe/Instagram

Блуза з рюшами

Блуза з рюшами часто виступає центральним елементом в стилі бохо. Краще обрати вільну блузу з натуральних тканин, таких як шовк, льон чи бавовна, щоб образ мав модний і гармонійний вигляд. Елегантний та красивий вигляд мають модель з мереживом або вільним кроєм.

Стильна блуза. Фото: PRShots/Deichmann SS24 Collection

Широкі джинси

Щодо низу, то тут треди тішать різноманіттям. Широкі джинси, зокрема, джинси-кльош, палаццо або mom-fit у світлих відтінках додадуть образу нотку витонченості, легкості, свободи та навіть трохи вінтажного настрою, навіть якщо це просто похід у справах чи зустріч з друзями. Головне — поєднати їх із правильними деталями, щоб підкреслити богемний шик.

Світлі широкі джинси. Фото: dezhavyu.com.ua

Загалом, якщо поєднати усі вищезгадані речі в один образ — вийде чудовий лук з міксом класичних та сучасних елементів. Він поєднує легкість і структурованість, що дозволяє виглядати стильно навіть у мінливу весняну погоду.

Такий образ ідеально підійде для прогулянок містом, весняних та літніх днів або подорожей, та створить стильний, невимушений і трохи богемний вигляд.

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