Як створити модний образ у 2025 — топ трендів від стиліста

Землисті відтінки і бохо-шик — що в тренді 2025 року
Мода 2025 року відзначається розмаїттям напрямів і стилів, що дають кожному можливість виразити себе. Увага до деталей, комфорт і повага до природи стають основними цінностями. У трендах гармонійно поєднуються минуле, сучасність і новий погляд на екологічність.
Детальніше про це розповіла стилістка під ніком jullztyle в Instagram.
Cтилістка вказала на головні тренди 2025 року
Бохо-шик
Стиль бохо-шик продовжує підкорювати серця модників. Він вирізняється багатошаровістю, легкістю і творчістю. У цьому стилі знайшли місце елементи богемного духу, вінтажні акценти й етнічні мотиви.
Ключову роль у бохо-шик образах відіграють аксесуари. Великі каблучки, браслети, сережки, а також плетені сумки, шарфи чи капелюхи чудово доповнюють образ. У моді природні матеріали: дерево, каміння, пір’я. Також варто звернути увагу на замшеві куртки, бахрому, легкі мереживні блузки та ковбойські чоботи.
Тваринні принти
Леопардовий, зміїний, зебровий і навіть коров’ячий принти у 2025 році залишаються на піку популярності. Вони додають образу екзотичності та впевненості.
Щоб мати стильний вигляд, стилісти рекомендують поєднувати такі акценти з нейтральними кольорами — чорним, білим чи бежевим. Якщо ви ще не готові до сміливих експериментів, почніть з аксесуарів: ремінців, сумок або взуття з анімалістичними візерунками.
Землисті відтінки
Природні кольори – один із головних трендів року. Від коричневого до пісочного, від оливкового до фісташкового – ці відтінки додають спокою та затишку.
Популярні варіанти: теплий теракотовий, кава з молоком, гірчичний чи пастельний зелений. Землисті відтінки чудово підходять для будь-якого сезону, допомагаючи створити елегантний і водночас ненав’язливий образ.
Спортивний одяг
Поєднання спортивного одягу з повсякденними речами стає невід'ємною частиною сучасної моди.
Спортивні топи, легінси чи худі мають гармонійний вигляд у поєднанні з класичними піджаками чи елегантними пальтами.
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