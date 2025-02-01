Як створити модний образ у 2025 — топ трендів від стиліста

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Мода 2025 року відзначається розмаїттям напрямів і стилів, що дають кожному можливість виразити себе. Увага до деталей, комфорт і повага до природи стають основними цінностями. У трендах гармонійно поєднуються минуле, сучасність і новий погляд на екологічність.

Детальніше про це розповіла стилістка під ніком jullztyle в Instagram.

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Бохо-шик

Стиль бохо-шик продовжує підкорювати серця модників. Він вирізняється багатошаровістю, легкістю і творчістю. У цьому стилі знайшли місце елементи богемного духу, вінтажні акценти й етнічні мотиви.

Ключову роль у бохо-шик образах відіграють аксесуари. Великі каблучки, браслети, сережки, а також плетені сумки, шарфи чи капелюхи чудово доповнюють образ. У моді природні матеріали: дерево, каміння, пір’я. Також варто звернути увагу на замшеві куртки, бахрому, легкі мереживні блузки та ковбойські чоботи.

Стильний образ. Фото з Instagram

Тваринні принти

Леопардовий, зміїний, зебровий і навіть коров’ячий принти у 2025 році залишаються на піку популярності. Вони додають образу екзотичності та впевненості.

Щоб мати стильний вигляд, стилісти рекомендують поєднувати такі акценти з нейтральними кольорами — чорним, білим чи бежевим. Якщо ви ще не готові до сміливих експериментів, почніть з аксесуарів: ремінців, сумок або взуття з анімалістичними візерунками.

Тваринні принти. Фото з Instagram

Землисті відтінки

Природні кольори – один із головних трендів року. Від коричневого до пісочного, від оливкового до фісташкового – ці відтінки додають спокою та затишку.

Популярні варіанти: теплий теракотовий, кава з молоком, гірчичний чи пастельний зелений. Землисті відтінки чудово підходять для будь-якого сезону, допомагаючи створити елегантний і водночас ненав’язливий образ.

Бежевий костюм. Фото з Instagram

Спортивний одяг

Поєднання спортивного одягу з повсякденними речами стає невід'ємною частиною сучасної моди.

Образ в спортивному стилі. Фото з Instagram

Спортивні топи, легінси чи худі мають гармонійний вигляд у поєднанні з класичними піджаками чи елегантними пальтами.

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