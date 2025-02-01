Как создать модный образ в 2025 — топ трендов от стилиста

Красивая девушка. Фото: Freepik

Мода 2025 года отмечается разнообразием направлений и стилей, дающих каждому возможность выразить себя. Внимание к деталям, комфорт и уважение к природе становятся основными ценностями. В трендах гармонично сочетаются прошлое, современность и новый взгляд на экологичность.

Подробнее об этом рассказала стилист под ником jullztyle в Instagram.

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Бохо-шик

Стиль бохо-шик продолжает покорять сердца модников. Он отличается многослойностью, легкостью и творчеством. В этом стиле нашли место элементы богемного духа, винтажные акценты и этнические мотивы.

Ключевую роль в бохо-шик образах играют аксессуары. Крупные кольца, браслеты, серьги, а также плетеные сумки, шарфы или шляпы прекрасно дополняют образ. В моде природные материалы: дерево, камни, перья. Также стоит обратить внимание на замшевые куртки, бахрому, легкие кружевные блузки и ковбойские сапоги.

Стильный образ. Фото из Instagram

Животные принты

Леопардовый, змеиный, зебровый и даже коровьи принты в 2025 году остаются на пике популярности. Они добавляют образу экзотичности и уверенности.

Чтобы выглядеть стильно, стилисты рекомендуют сочетать такие акценты с нейтральными цветами — черным, белым или бежевым. Если вы еще не готовы к смелым экспериментам, начните с аксессуаров: ремешков, сумок или обуви с анималистическими узорами.

Животные принты. Фото из Instagram

Землистые оттенки

Природные цвета — один из главных трендов года. От коричневого до песочного, от оливкового до фисташкового — эти оттенки добавляют спокойствия и уюта.

Популярные варианты: теплый терракотовый, кофе с молоком, горчичный или пастельный зеленый. Землистые оттенки прекрасно подходят для любого сезона, помогая создать элегантный и одновременно ненавязчивый образ.

Бежевый костюм. Фото из Instagram

Спортивная одежда

Сочетание спортивной одежды с повседневными вещами становится неотъемлемой частью современной моды.

Образ в спортивном стиле. Фото из Instagram

Спортивные топы, леггинсы или худи гармонично смотрятся в сочетании с классическими пиджаками или элегантными пальто.

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