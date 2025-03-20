Сумка бохо 2000-х знову в тренді — модний аксесуар 2025 року

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Було лише питання часу, коли легендарна сумка Chloé Paddington знову повернеться у світ моди. І от – на Тижні моди в Парижі вона з’явилася у новому вигляді. Чемена Камалі, креативна директорка бренду, яка обожнює бохо-естетику, показала оновлену версію культового аксесуара на показі осінь-зима 2025/2026.

Про це повідомляє Vogue.

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Це не просто повернення — це своєрідне переосмислення класики. Камалі, яка ще на початку кар’єри стажувалася у Chloé, добре знає дух цього Дому. До речі, першу Paddington у 2005 році створила Фібі Файло, і вона одразу стала справжнім хітом. Всі 8 000 сумок розкупили ще до того, як вони з’явилися в магазинах.

Chloé осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Що ж нового в Paddington 2025

Усі впізнавані риси залишилися: округла форма, масивний шкіряний замок, підвіска-ключ і фірмові пряжки збоку. Але додалися цікаві деталі — хутряні хвостики, які роблять сумку ще більш розслабленою та богемною. Відтінки теж стали глибшими: хакі, бордо, сіро-блакитний — кольори, які легко поєднати з осінніми луками.

Камалі каже, що бачить сумки не як окремі речі, а як частину цілого образу. Для неї аксесуари — це невід’ємна складова стилю. І головне — практичність. Ця сумка створена не для того, щоб боятися подряпати її чи покласти на підлогу в кафе. Вона для життя, для справжніх моментів, а не для вітрини.

Chloé осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Не дивно, що нову Paddington вже порівнюють із першою легендарною версією, яку колись носили Кейт Мосс, Кортні Лав і Дженніфер Лопес. І поки модниці тільки мріють про нову модель, є сенс звернути увагу на вінтажні варіанти — старі Paddington сьогодні знову на піку популярності.

Цей камбек доводить: хороші речі не старіють — вони просто повертаються в новому дусі.

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