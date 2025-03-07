Трендовий аксесуар 2025 года — ця деталь зробить вашу сумку наймоднішою

Стильна сумка. Фото: Freepik

Сумок багато не буває — ця істина залишається незмінною з року в рік. У новому сезоні дизайнери не тільки повертають культові моделі з нульових, але й пропонують свіжі варіанти, які органічно впишуться у будь-який гардероб. Одним із таких мастхевів стала сумка з ременем — універсальна, стильна та практична.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

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Головне, що потрібно знати: не плутайте сумку з ременем з поясною сумкою. Тут ремінь виконує суто декоративну функцію, додаючи образу акценту та трохи зухвалості. У нових колекціях Miu Miu та Balmain представили місткі шкіряні сумки, які легко вмістять усе необхідне. Prada зробили ставку на bucket-bags (з масивними заклепками або металевими деталями), а Dries Van Noten здивували розкішним декором — їхня модель була всіяна бісером.

Сумка з ременем. Фото з Instagram

Колір та стиль

Якщо ви шукаєте базовий варіант, зверніть увагу на чорний, карамельний, шоколадний, молочний або хакі. Вони поза часом і пасують до всього. Але якщо хочеться яскравих акцентів, придивіться до глибокого синього, бургунді, соковитого червоного або трав’янистого зеленого.

Стильна сумка. Фото з Instagram

А для найсміливіших є ще один тренд — принти. Часом здається, що сумка з активним візерунком не підійде до гардероба, але насправді вона може стати тим самим елементом, який зробить будь-який образ стильним і завершеним.

Як обрати

Три головні критерії: форма, розмір і колір. Форма залежить від вашого стилю, розмір — від потреб, а колір нехай підкаже настрій. Сумка з ременем — це не просто модна забаганка, а річ, яка легко стане частиною повсякденного життя.

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