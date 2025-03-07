Трендовый аксессуар 2025 року — эта деталь сделает вашу сумку самой модной

Стильная сумка. Фото: Freepik

Сумок много не бывает — эта истина остается неизменной из года в год. В новом сезоне дизайнеры не только возвращают культовые модели из нулевых, но и предлагают свежие варианты, которые органично впишутся в любой гардероб. Одним из таких мастхэвов стала сумка с ремнем — универсальная, стильная и практичная.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

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Главное, что нужно знать: не путайте сумку с ремнем с поясной сумкой. Здесь ремень выполняет чисто декоративную функцию, добавляя образу акцента и немного дерзости. В новых коллекциях Miu Miu и Balmain представили вместительные кожаные сумки, которые легко вместят все необходимое. Prada сделали ставку на bucket-bags (с массивными заклепками или металлическими деталями), а Dries Van Noten удивили роскошным декором — их модель была усеяна бисером.

Сумка с ремнем. Фото из Instagram

Цвет и стиль

Если вы ищете базовый вариант, обратите внимание на черный, карамельный, шоколадный, молочный или хаки. Они вне времени и подходят ко всему. Но если хочется ярких акцентов, присмотритесь к глубокому синему, бургунди, сочному красному или травянистому зеленому.

Стильная сумка. Фото из Instagram

А для самых смелых есть еще один тренд — принты. Порой кажется, что сумка с активным узором не подойдет к гардеробу, но на самом деле она может стать тем самым элементом, который сделает любой образ стильным и завершенным.

Как выбрать

Три главных критерия: форма, размер и цвет. Форма зависит от вашего стиля, размер — от потребностей, а цвет пусть подскажет настроение. Сумка с ремнем — это не просто модная прихоть, а вещь, которая легко станет частью повседневной жизни.

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