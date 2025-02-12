Сумка в стилі 50-х — чому це найкраща покупка 2025 року

Сумка. Фото: Pixabay

Наступний сезон обіцяє чимало яскравих трендів — від практичних утилітарних курток до витончених пудрово-рожевих речей. Але справжніми фаворитами останніх місяців стали сумки East-West. Вони настільки впевнено закріпилися у світі моди, що, схоже, залишаться з нами надовго.

Про це повідомляє Elle.

Читайте також:

Що робить ці сумки такими популярними

Передусім їхня видовжена прямокутна форма, яка нагадує класичні багети, але має більш витончений силует. Зазвичай вони оснащені високими ручками, що дозволяють комфортно носити сумку на плечі, не хвилюючись, що вона спаде. Їхній дизайн ніби відсилає нас у 50-ті — ретроестетики, до якої мода повертається знову і знову.

Mugler. Фото: Elle

East-West — це не про великі місткі шопери, куди поміститься все необхідне для роботи чи подорожі. Це швидше елегантний міський варіант, який ідеально підходить для прогулянок, зустрічей або вечірніх виходів. Вона гармонійно поєднується як із жакетами та штанами, так і з сукнями чи навіть зручними светрами й бомберами.

Бренди швидко підхопили цю тенденцію й запропонували власне бачення моделі. Stella McCartney зробила ставку на м’яку замшу, Mugler обрав більш структуровані варіанти в хакі, а Prada, Carven і Ralph Lauren випустили класичні шкіряні версії у теплих відтінках. Versace додав елемент гламуру, а Acne Studios — мінімалістичний підхід.

Стильна сумка в образі. Фото: Elle

Цей тренд підхопили й модниці, демонструючи стильні поєднання на вулицях модних столиць. Найчастіше East-West з’являється у дуеті з діловим гардеробом: жакетами, пальтами, костюмами зі спідницями чи брюками палаццо. Проте є й ті, хто стилізує її в більш розслаблених образах, поєднуючи з джинсами, шкіряними куртками та светрами.

Серед українських брендів теж можна знайти стильні варіанти: Kachorovska пропонує м’які шкіряні моделі, Poelle — яскраві трикутні форми, Nukot — замшеві рішення, а Bagllet випускає лаконічні сумки у нейтральних відтінках.

Трендова сумка. Фото: Elle

Тож якщо ви ще не додали East-West до свого гардероба, можливо, саме час звернути увагу на цей елегантний і зручний аксесуар.

Раніше ми писали про те, сумка в якому кольорі стала вже класикою в моді.

Також ми повідомляли, якій сумці віддають перевагу більшість знаменитостей.