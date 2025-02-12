Сумка в стиле 50-х — почему это лучшая покупка 2025 года

Сумка. Фото: Pixabay

Следующий сезон обещает немало ярких трендов — от практичных утилитарных курток до изящных пудрово-розовых вещей. Но настоящими фаворитами последних месяцев стали сумки East-West. Они настолько уверенно закрепились в мире моды, что, похоже, останутся с нами надолго.

Об этом сообщает Elle.

Читайте также:

Что делает эти сумки такими популярными

Прежде всего их удлиненная прямоугольная форма, которая напоминает классические багеты, но имеет более изящный силуэт. Обычно они оснащены высокими ручками, позволяющими комфортно носить сумку на плече, не волнуясь, что она спадет. Их дизайн будто отсылает нас в 50-е — ретроэстетике, к которой мода возвращается снова и снова.

Mugler. Фото: Elle

East-West — это не про большие вместительные шоперы, куда поместится все необходимое для работы или путешествия. Это скорее элегантный городской вариант, который идеально подходит для прогулок, встреч или вечерних выходов. Она гармонично сочетается как с жакетами и брюками, так и с платьями или даже удобными свитерами и бомберами.

Бренды быстро подхватили эту тенденцию и предложили собственное видение модели. Stella McCartney сделала ставку на мягкую замшу, Mugler выбрал более структурированные варианты в хаки, а Prada, Carven и Ralph Lauren выпустили классические кожаные версии в теплых оттенках. Versace добавили элемент гламура, а Acne Studios — минималистичный подход.

Стильная сумка в образе. Фото: Elle

Этот тренд подхватили и модницы, демонстрируя стильные сочетания на улицах модных столиц. Чаще всего East-West появляется в дуэте с деловым гардеробом: жакетами, пальто, костюмами с юбками или брюками палаццо. Однако есть и те, кто стилизует ее в более расслабленных образах, сочетая с джинсами, кожаными куртками и свитерами.

Среди украинских брендов тоже можно найти стильные варианты: Kachorovska предлагает мягкие кожаные модели, Poelle — яркие треугольные формы, Nukot — замшевые решения, а Bagllet выпускает лаконичные сумки в нейтральных оттенках.

Трендовая сумка, фото: Elle

Так что если вы еще не добавили East-West в свой гардероб, возможно, самое время обратить внимание на этот элегантный и удобный аксессуар.

Ранее мы писали о том, сумка в каком цвете стала уже классикой в моде.

Также мы сообщали, какую сумку предпочитают большинство знаменитостей.