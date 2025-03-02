Сумка 2000-х, яку зараз носять усі — модний хіт цього року

Червона сумка. Фото: Freepik

Браслетна сумка Chloé знову у тренді. У 2025 році вона повертається як один із найбажаніших аксесуарів, але вже у новому баченні креативної директорки бренду Чемени Камалі. Ця культова модель, яка вперше з’явилася на початку 2000-х завдяки Фібі Файло, отримала сучасне звучання, не втративши своєї впізнаваної естетики.

Про це пише Vogue.

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Аксесуари можуть змінити весь образ, і нова версія легендарної сумки — яскравий доказ цього. Камалі наголошує, що моделі Chloé не потребують великих логотипів — їхній дизайн говорить сам за себе.

Оновлена сумка зберегла свою знакову серпоподібну форму та металеве кільце, що нагадує витончений ювелірний браслет. Вона підходить і для щоденних образів, і для вечірніх виходів.

Chloé осінь-зима 2024/2025. Фото: Vogue

Тіш Вайншток, запрошена редакторка British Vogue, яка знялася у рекламній кампанії бренду, пояснює, чому цей аксесуар знову на піку популярності:

"Це сумка, яку просто накидаєш на руку — і вона робить образ довершеним. Вона одночасно стильна, невимушена та елегантна. Її можна носити на передпліччі у стилі 2000-х або використовувати плечовий ремінець — і вона матиме новий вигляд".

Відродження класики

Попит на браслетну сумку після її повернення зріс настільки, що на ресейл-платформі Vestiaire Collective інтерес до моделі підскочив на 58%. Причому шукають не лише нову версію, а й архівні випуски, зокрема редизайн Клер Вайт Келлер з колекції весна-літо 2017.

Еріка Райт, засновниця платформи Sourcewhere, коментує феномен повернення:

"Ця сумка витримала випробування часом. Її дизайн завжди впізнаваний, а мінімалізм з правильною дозою характеру робить її актуальною у будь-яку епоху".

Chloé весна-літо 2002. Фото: Vogue

Аксесуари, що підкреслюють індивідуальність

Мода знову робить крок у бік виразних деталей. Після тривалого періоду мінімалізму багато хто шукає аксесуари, які підкреслюють індивідуальність. Раніше така сумка була у гардеробі модних ікон, зокрема Сієнни Міллер, яка носила її ще у 2004 році. Тепер вона повертається до нової аудиторії, яка цінує речі з історією.

Архівні моделі, оздоблені кристалами, бісером чи паєтками, вже стали колекційними. І якщо хтось шукає не просто модну річ, а довготривалу інвестицію — браслетна сумка Chloé ідеальний вибір.

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