Сумка 2000-х, которую сейчас носят все — модный хит этого года

Красная сумка. Фото: Freepik

Браслетная сумка Chloé снова в тренде. В 2025 году она возвращается как один из самых желанных аксессуаров, но уже в новом видении креативного директора бренда Чемены Камали. Эта культовая модель, которая впервые появилась в начале 2000-х благодаря Фиби Файло, получила современное звучание, не потеряв своей узнаваемой эстетики.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Почему все снова говорят о браслетной сумке Chloé

Аксессуары могут изменить весь образ, и новая версия легендарной сумки — яркое тому доказательство. Камали подчеркивает, что модели Chloé не нуждаются в больших логотипах — их дизайн говорит сам за себя.

Обновленная сумка сохранила свою знаковую серповидную форму и металлическое кольцо, напоминающее изящный ювелирный браслет. Она подходит и для ежедневных образов, и для вечерних выходов.

Chloé осень-зима 2024/2025. Фото: Vogue

Тиш Вайншток, приглашенный редактор British Vogue, которая снялась в рекламной кампании бренда, объясняет, почему этот аксессуар снова на пике популярности:

"Это сумка, которую просто накидываешь на руку — и она делает образ совершенным. Она одновременно стильная, непринужденная и элегантная, ее можно носить на предплечье в стиле 2000-х или использовать плечевой ремешок — и она будет выглядеть по-новому".

Возрождение классики

Спрос на браслетную сумку после ее возвращения вырос настолько, что на ресейл-платформе Vestiaire Collective интерес к модели подскочил на 58%. Причем ищут не только новую версию, но и архивные выпуски, в том числе редизайн Клэр Уайт Келлер из коллекции весна-лето 2017.

Эрика Райт, основательница платформы Sourcewhere, комментирует феномен возвращения:

"Эта сумка выдержала испытание временем. Ее дизайн всегда узнаваем, а минимализм с правильной дозой характера делает ее актуальной в любую эпоху".

Chloé весна-лето 2002. Фото: Vogue

Аксессуары, что подчеркивают индивидуальность

Мода снова делает шаг в сторону выразительных деталей. После длительного периода минимализма многие ищут аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Ранее такая сумка была в гардеробе модных икон, в том числе Сиенны Миллер, которая носила ее еще в 2004 году. Теперь она возвращается к новой аудитории, которая ценит вещи с историей.

Архивные модели, украшенные кристаллами, бисером или пайетками, уже стали коллекционными. И если кто-то ищет не просто модную вещь, а долговременную инвестицию — браслетная сумка Chloé идеальный выбор.

Ранее мы писали о том, какую выбрать сумочку к праздничному образу на 8 марта.

Также мы сообщали, какие сумки будут топовыми весной-летом 2025 года.