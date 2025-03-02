Сумка 2000-х, которую сейчас носят все — модный хит этого года

Аксессуар года — эта сумка из 2000-х снова в топе моды
Браслетная сумка Chloé снова в тренде. В 2025 году она возвращается как один из самых желанных аксессуаров, но уже в новом видении креативного директора бренда Чемены Камали. Эта культовая модель, которая впервые появилась в начале 2000-х благодаря Фиби Файло, получила современное звучание, не потеряв своей узнаваемой эстетики.
Об этом пишет Vogue.
Почему все снова говорят о браслетной сумке Chloé
Аксессуары могут изменить весь образ, и новая версия легендарной сумки — яркое тому доказательство. Камали подчеркивает, что модели Chloé не нуждаются в больших логотипах — их дизайн говорит сам за себя.
Обновленная сумка сохранила свою знаковую серповидную форму и металлическое кольцо, напоминающее изящный ювелирный браслет. Она подходит и для ежедневных образов, и для вечерних выходов.
Тиш Вайншток, приглашенный редактор British Vogue, которая снялась в рекламной кампании бренда, объясняет, почему этот аксессуар снова на пике популярности:
"Это сумка, которую просто накидываешь на руку — и она делает образ совершенным. Она одновременно стильная, непринужденная и элегантная, ее можно носить на предплечье в стиле 2000-х или использовать плечевой ремешок — и она будет выглядеть по-новому".
Возрождение классики
Спрос на браслетную сумку после ее возвращения вырос настолько, что на ресейл-платформе Vestiaire Collective интерес к модели подскочил на 58%. Причем ищут не только новую версию, но и архивные выпуски, в том числе редизайн Клэр Уайт Келлер из коллекции весна-лето 2017.
Эрика Райт, основательница платформы Sourcewhere, комментирует феномен возвращения:
"Эта сумка выдержала испытание временем. Ее дизайн всегда узнаваем, а минимализм с правильной дозой характера делает ее актуальной в любую эпоху".
Аксессуары, что подчеркивают индивидуальность
Мода снова делает шаг в сторону выразительных деталей. После длительного периода минимализма многие ищут аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Ранее такая сумка была в гардеробе модных икон, в том числе Сиенны Миллер, которая носила ее еще в 2004 году. Теперь она возвращается к новой аудитории, которая ценит вещи с историей.
Архивные модели, украшенные кристаллами, бисером или пайетками, уже стали коллекционными. И если кто-то ищет не просто модную вещь, а долговременную инвестицию — браслетная сумка Chloé идеальный выбор.
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